Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports

Dell объявила о начале продаж в регионе EMEA новых портативных систем Dell Inspiron и Dell Alienware. Как рассказали CNews в компании, ноутбуки Dell Inspiron созданы для любителей компьютерных игр с ограниченным бюджетом, заинтересованных в требовательных к производительности ПК популярных играх. Портативные системы Dell Alienware представляют собой специализированные высокопроизводительные ПК.

«Популярность игровых ПК высока как никогда. Согласно прогнозам, рынок одного только аппаратного обеспечения для компьютерных игр к концу 2018 году превысит 35 млрд. долларов, чему способствует появление VR и привлекающие широкое внимание соревнования по киберспорту и игровые состязания, - сказал Брайан Дезайас (Bryan deZayas), директор Dell Gaming. – Мы гордимся тем, что продолжаем инвестировать в эту область, представляя игрокам всего мира новую линейку Inspiron и развивая партнерство с ELEAGUE для поддержки киберспортивного сообщества, которое, как ожидается, в 2017 году будет насчитывать уже 145 млн. поклонников игр».

Системы Dell Inspiron готовы к игре прямо «из коробки» и предлагают широкий диапазон цен. Игровой ноутбук Inspiron 15 (7567) Gaming - это первая новинка в линейке игровых ПК Dell Inspiron.

Система Inspiron 15 (7567) Gaming оснащена специальными вентиляционными отверстиями в передней и задней части корпуса: двойные вентиляторы, увеличенные габариты вентиляционных каналов и теплообменников обеспечат отвод тепла при продолжительных игровых сеансах.

Компьютеры оснащаются четырехъядерными процессорами Intel Core 7-го поколения и графикой NVIDIA Pascal, включая NVIDIA GeForce GTX 1050 и 1050Ti, что обеспечивает детализированную картинку с реалистичными тенями, текстурами и эффектами. Дисплей обладает антибликовым покрытием и сверхвысоким разрешением UHD.

Аудиосистема Waves MaxxAudio Pro с широкими возможностями управления и настройки обеспечивает объемное звучание при воспроизведении музыки и видео. Батарея емкостью 74 Втч позволяет пользователям дольше играть и увеличивает время между зарядками.

Ноутбуки Alienware премиум-класса разработаны для игр с разрешением 4K, приложений виртуальной реальности и новейших компьютерных игр с самыми высокими требованиями. Линейка Alienware включает дополнительное оборудование с поддержкой VR и 12k, а также новые ноутбуки «VR-Ready» с рядом технических усовершенствований.

С новыми процессорами Intel Core 7-го поколения, новой графикой NVIDIA и технологией SSD компьютеры линейки Alienware вступают в новый год с новым уровнем производительности. Это означает больше опций для ноутбуков Alienware 13, 15 и 17, включая опциональную батарею 99 Втч в Alienware 15 и 17, обеспечивающую до 10 и более часов автономной работы с дисплеем Full HD.

Ноутбук Alienware 17

Среднеразмерный десктоп Alienware Aurora получил увеличенную производительность благодаря новым процессорам Intel: она выросла до 10% в тесте Cinebench R15 CPU и на 18% в тесте 3DMark Time Spy CPU.

Dell также объявила о новом партнерстве с ELeague eSports для поддержки проведения состязаний по киберспорту и широкого охвата аудитории через телевидение и онлайновое потоковое вещание.

Dell уже является официальным партнером и эксклюзивным поставщиком ПК для ELeague eSports – лиги профессионального киберспорта под руководством Turner и WME | IMG. Все соревнования ELeague 2017 г. будут вживую транслироваться по телевидению через TBS и Twitch.

«Лучшим игрокам мира нужно самое передовое оборудование, помогающее им раскрыть весь свой потенциал, - отметил Сет Ладетски (Seth Ladetsky), старший вице-президент Turner Sports по продажам. - ELeague eSports гордится участием Dell в качестве ключевого партнера, поддерживающего киберспортивное сообщество болельщиков и игроков и поставляющего высокопроизводительное оборудование, необходимое для проведения захватывающих соревнований ELeague eSports в течение всего года».

Игровой ноутбук Dell Inspiron 15 Gaming поступит в продажу в РФ в феврале текущего года по цене от 64 тыс. руб. Обновленные ноутбуки Alienware 15 и 17 можно будет приобрести начиная с февраля по цене от 131 тыс. руб. Обновленный ПК Alienware Aurora появится в продаже в РФ в феврале по цене от 128 тыс. руб.