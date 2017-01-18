Банк «Русский Стандарт» раскрыл статистику интернет- и мобильного банков

Согласно данным, представленным банком «Русский Стандарт» по статистике использования интернет- и мобильного банков активными клиентами, общий оборот по операциям в 2016 г. увеличился на 121,95% по сравнению с 2015 г. Как рассказали CNews в банке, это связано с удобством использования обновленных дистанционных каналов – в прошедшем году банк выпустил пять новых релизов с изменениями в интернет-банке, а также новое приложение мобильного банка, которое максимально учитывает пожелания клиентов – активных пользователей.

В 2016 г. 70% новых клиентов банка «Русский Стандарт» подключались к интернет- и мобильному банкам при оформлении финансовых продуктов и услуг. Впервые была реализована возможность подключения клиентов, которые оформили POS-кредиты в магазинах-партнерах банка. Количество новых активных клиентов в интернет- и мобильном банках Русского Стандарта в 2016 г. увеличилось на 5,7% по сравнению с 2015 г.

В 2016 г. банк «Русский Стандарт» предложил своим клиентам повышенную ставку по депозитам при открытии вклада в интернет-банке, что привело к росту онлайн-депозитов в два раза по сравнению с 2015 г.

В 2016 г. стало на 7,38% больше операций в интернет- и мобильном банках по оплате ЖКУ среди активных клиентов, на 6,83% – переводов с карты на карту, на 3,61% – оплаты услуг других провайдеров и на 3,40% увеличилось количество оплат городского телефона.

По итогам 2016 г. большинство транзакций с помощью интернет- и мобильного банков клиенты совершали в Москве и области (доля по количеству операций – 18,87%), а средний чек в столице составил 4173 рубля. Второй город, где ИБ и МБ особенно популярны, – Санкт-Петербург (доля – 7,41%), средний чек здесь 3300 рублей.

В целом, топ-10 российских городов, где интернет- и мобильный банки «Русского Стандарта» пользуется наибольшей популярностью, выглядит следующим образом:

Москва Санкт-Петербург Казань Екатеринбург Самара Новосибирск Нижний Новгород Челябинск Омск Ульяновск.

По количеству операций самыми популярными стали: оплата мобильной связи – 36,85% со средним чеком 131 руб.; переводы между счетами клиента банка – 20,28% со средним чеком 12 411 руб.; внешние переводы (по реквизитам) – 13,24% со средним чеком 6 900 руб.; оплата ЖКУ - 6,80% со средним чеком 879 руб.; переводы с карты на карту – 6,59% со средним чеком 4 157 руб.

По сумме операций лидерами стали:

Переводы между счетами клиента банка – 51,84% Внешние переводы (по реквизитам) – 18,70% Открытие депозита – 14,65% Переводы с карты на карту – 5,64% Перевод другому клиенту банка по номеру счета – 2,18%

В самом популярном городе использования ИБ и МБ – Москве, средний чек по переводам между счетами клиента банка составил 19 068 руб., в Санкт-Петербурге – 13 680 руб. и в Казани – 12 507 руб., соответственно.