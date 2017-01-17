«Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации системы продаж в российском сервисе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Решение построено на платформе Microsoft Dynamics CRM 2016, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».

При выборе технологической платформы для автоматизации работы отдела b2b-продаж «Яндекс.Деньги» придавали важное значение гибкости, интуитивно понятному интерфейсу, простоте настройки и возможности самостоятельного развития продукта. Инструментом, отвечающим всем требованиям компании, стала Microsoft Dynamics CRM. Выполнить проект компания доверила ГК «Корус Консалтинг».

В результате был настроен интерфейс для хранения полной информации о сделках, а также оптимизирован весь процесс b2b-продаж. Теперь система в автоматическом режиме выстраивает процесс проведения сделки: создает встречи и задачи, меняет статусы переговоров с клиентами, напоминает о согласовании коммерческих условий. Для поддержки всего цикла взаимодействия с клиентом CRM-система была интегрирована со внутренней платформой «1С».

«Благодаря решению “Корус Консалтинг” мы получили удобный и простой в использовании инструмент, который позволил нам автоматизировать работу коммерческого департамента, увеличив скорость и прозрачность рутинных процессов», — прокомментировал итоги проекта руководитель департамента разработки внутренних систем «Яндекс.Денег» Андрей Ильченко.

«В данном проекте мы опирались на наш многолетний опыт реализации CRM-проектов и накопленные знания о специфике работы финансовых и сервисных компаний, что помогло нам за короткий срок завершить внедрение системы. Мы надеемся, что наше решение сократит операционные трудозатраты на работу с клиентами, а также упростит контроль менеджмента за департаментом продаж», — отметила со своей стороны Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».