ВТБ24 подключил карты Visa к Samsung Pay

С 17 января 2017 г. владельцы карт Visa ВТБ24 смогут оплачивать покупки c помощью системы бесконтактной оплаты Samsung Pay. Таким образом, теперь обладатели всех (за исключением владельцев карт «Мир») карт банка имеют возможность пользоваться инновационным способом совершения платежей, сообщили CNews в ВТБ24. Сервис реализован при поддержке компании «Мультикарта» (входит в группу ВТБ).

Сервис Samsung Pay позволяет оплачивать покупки с помощью своих смартфонов, то есть без физического присутствия банковской карты. Оплата покупок доступна в любых торгово-сервисных предприятиях (ТСП), принимающих карты, независимо от наличия бесконтактного считывателя, подчеркнули в банке. Для проведения операции достаточно приложить телефон к терминалу при включенном процессе оплаты.

Как отметил вице-президент, директор департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ24 Ашот Симонян, новая система позволяет клиентам совершать покупки комфортно, экономя свое время. «Карты на базе международной платежной системы Visa в портфеле ВТБ24 составляют большую долю. Мы рады предоставить возможность совершать покупки с помощью Samsung Pay всем нашим клиентам. Согласно ранее озвученным прогнозам, в 2017 году оборот через Samsung Pay по картам ВТБ24 превысит 1 млрд рублей. Однако стремительный рост популярности нового сервиса у наших клиентов доказывает, что эти планы могут быть многократно перевыполнены», — отметил он.

«Samsung Pay работает в России более трех месяцев, поддержку карт системы Visa мы запустили в декабре. Благодаря этому возможности Samsung Pay стали доступны еще более широкой аудитории, что не только увеличило охват сервиса, но и поспособствовало развитию наших отношений с банками-партнерами, — заявил Аркадий Граф, руководитель мобильного подразделения Samsung в России. — Сегодня наше сотрудничество с ВТБ24 выходит на новый уровень, и мы надеемся, что теперь клиенты банка, держатели карт Visa, высоко оценят возможности Samsung Pay».

«Создавая такие сервисы, как Samsung Pay, мы стремимся предлагать потребителям более удобные и современные способы оплаты с использованием мобильных устройств, без которых сегодня практически невозможно обойтись. Приятно видеть, что наши партнеры в банке ВТБ24 уделяют такое внимание развитию технологий. Мы со своей стороны всегда готовы делиться своими опытом и экспертизой, чтобы вместе реализовывать на российском рынке интересные и перспективные решения», — подчеркнула Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

Сервис Samsung Pay предоставляется на бесплатной основе — клиентам нужна только активная карта ВТБ24. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и т.д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.