Toshiba представила новое решение для зарядки и резервного копирования данных смартфонов

Департамент хранения данных европейского подразделения компании Toshiba объявил о начале поставок инновационного портативного накопителя Canvio for Smartphone. При подключении к телефону на базе ОС Android новинка способна осуществлять резервное копирование данных и заряжать подключенное устройство, сообщили CNews в Toshiba.

Как пояснили в компании, чтобы использовать функции зарядки и автоматического создания резервных копий данных при подключении смартфона на базе ОС Android, заряд батареи должен быть на достаточном уровне. Кроме того, на устройстве должно быть установлено соответствующее приложение. После включения соответствующей функции в интуитивно понятном приложении для Android резервные копии будут создаваться автоматически при каждом подключении смартфона к накопителю. Вмешательство пользователя для этого не требуется.

Помимо зарядки и резервного копирования информации со смартфонов, Canvio for Smartphone позволяет пользователям управлять своими данными из специального приложения для Android. Кроме того, при помощи накопителя пользователь сможет перенести данные со старого смартфона на новый буквально в несколько касаний. Для владельцев ПК Canvio for Smartphone — это внешний жёсткий диск, важные данные на который можно скопировать через интерфейс USB Type-A или USB Type-C. При этом Canvio for Smartphone можно использовать для хранения информации сразу с нескольких устройств, владельцы которых смогут создавать резервные копии своих файлов и обмениваться ими, заметили в Toshiba.



Внешний накопитель «2-в-1» Canvio позволяет осуществлять резервное копирование данных и заряжать подключенное устройство

«Каждый день тысячи мобильных телефонов теряют, крадут, роняют и разбивают. При этом большая часть владельцев смартфонов забывает регулярно обновлять резервные копии своих данных или вообще не делает их, — отметил Лоренцо Мартинес-Паломо (Lorenzo Martinez-Palomo), глава департамента хранения данных европейского подразделения компании Toshiba. — Но сами телефоны им приходится заряжать достаточно регулярно. Canvio for Smartphone умеет и создавать резервные копии данных, и заряжать подключенные устройства. Он сможет элегантно решить обе проблемы владельцев смартфонов и позволит им не беспокоиться за сохранность файлов. Ведь все пользовательские данные будут копироваться на наш накопитель каждый раз, когда пользователь решит зарядить от него смартфон».

Canvio for Smartphone заключён в стильный и гладкий корпус круглой формы. Ёмкость новинки — 500 ГБ. В комплект поставки накопителя входят сетевой адаптер, кабель USB 2.0 Micro-B, кабель USB 2.0 Type-C и переходник USB Micro-B — Type-A.