Технологии Sabre помогут S7 Airlines развивать продажи фирменных тарифов через агентства

Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании S7 Airlines технологии для продвижения и продаж фирменных тарифов перевозчиков через более чем 425 тыс. туристических агентов, подключенных к системе Sabre по всему миру. Как рассказали CNews в компании, технология интегрирована в платформу Sabre Red, которая помогает агентствам повысить уровень персонализации сервиса.

В условиях современного рынка авиакомпании, с одной стороны, делают ставку на увеличение дохода за счет новых способов продвижения продуктов, а с другой - стремятся удовлетворить растущую потребность пассажиров в более персонализированном обслуживании. Технологии Sabre помогают решить обе задачи. Доступ к линейке фирменных тарифов перевозчика позволяет агентам индивидуально подходить к каждому клиенту, предоставляя больше информации о включенных в тариф услугах и сервисах.

Просматривая детальное описание фирменного тарифа S7 Airlines, агент сможет подобрать вариант для каждого клиента, и вместе с тем - реализовывать наиболее прибыльные продукты. В свою очередь путешественник получит возможность персонализировать свою поездку, приобретая именно те услуги, которые ему нужны.

«Успех туристического бизнеса сегодня во многом зависит от персонализации обслуживания, и авиаперевозка не исключение. Мы видим, что все больше авиакомпаний адаптируют системы тарифов и внедряют новые сервисы, стремясь удовлетворить растущие потребности и ожидания путешественников, - отметила Анастасия Лавренюк, глава российского представительства Sabre Travel Network. - Sabre активно инвестирует в создание передовых технологий, которые помогают авиакомпаниям, как S7 Airlines, выделиться на высококонкурентном рынке и выстроить эффективную систему продаж через различные каналы, включая агентства».

Екатерина Дмитрук, заместитель генерального директора S7 Group по продажам, отметила: «Современные пассажиры хотят иметь больше контроля над своими поездками. Им нужен выбор гибких тарифных опций, чтобы сделать свое путешествие уникальным. S7 Airlines плотно сотрудничает с компанией Sabre, выявляя новые возможности для повышения качества и персонализации сервиса за счет внедрения передовых технологий. Открывая агентам, подключенным в Sabre, и их клиентам доступ к фирменным тарифам S7 Airlines, мы рассчитываем повысить эффективность глобальной дистрибуции и реализовывать продукты наиболее выгодным для нас образом».

Торговая площадка Sabre обеспечивает ежегодный объем операций на сумму более $120 млрд.