Шенген «на дому» с «мобильной биометрией» в 2016 году оформили 22,5 тыс. россиян

Отдел «мобильной биометрии» сервисно-визовых центров VFS Global объявил о том, что в 2016 г. обработал около 22500 заявлений от россиян. Как рассказали CNews в компании, самой популярной страной, куда документы на визу подавались «мобильным» способом, стала Греция – 32% (около 7300 заявителей), на втором месте Испания – 31% (около 6900 заявителей), и замыкает тройку лидеров Чехия – 25% (около 5700 заявителей).

Услуга «мобильная биометрия» позволяет подать документы на визу и сдать биометрические данные не выходя из дома или офиса – в любой точке России. Чаще всего при обращении за визами в Грецию сервисом пользовались жители Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, визу в Испанию с помощью «мобильной биометрии» наиболее активно оформляли жители Сибирского, Дальневосточного, Уральского федеральных округов и Москвы, ну а в Чехию чаще всего отправлялись в деловые поездки и на отдых из Центрального, Приволжского и Дальневосточного округа.

Руководитель отдела «мобильной биометрии» VFS Global Ибрагим Льянов отметил: «Несмотря на то, что возможность заказать «мобильную биометрию» у россиян появилась сравнительно недавно – чуть больше года назад, оформить Шенген и сдать биометрические данные всего за 15 минут, не покидая свой город, в комфортных для себя условиях, дома или в офисе, при этом, еще и минуя мучительный и долгий для многих туристов процесс заполнения анкеты, – это то, чего явно не доставало русским туристам. Не случайно, что услуга в первый же год работы оказалась востребованной. Ее активно заказывали клиенты из Москвы и других крупных городов, жители отдаленных уголков России. Если так пойдет и дальше в будущем поездки «в Москву за визой» могут остаться в прошлом».

Пиком спроса в 2016 г. по традиции стали периоды: с середины ноября по середину декабря – зимой; с середины марта по середину апреля – весной, и с июня по июль – летом.

В 2017 г. оформить Шенген посредством выездного сервиса «мобильная биометрия» россияне смогут по 9 странам: Греция, Чехия, Австрия, Финляндия, Дания, Словения, Исландия, Литва и Эстония. Прием документов на визу в Испанию с 16 декабря 2016 г. прекращен – из-за смены оператора визовых центров испанской дипмиссии. Услуга «мобильная биометрия» доступна каждому совершеннолетнему гражданину, проживающему на территории РФ.