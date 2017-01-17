Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники

«Транстелеком» подвел итоги работы в новогодние праздники. Как рассказали CNews в компании, за дни новогодних каникул абоненты компании по всей стране скачали более 25 тысяч ТБ информации, это эквивалентно 5 млн фильмов в формате HD или 3 млрд песен.

Пик активности в интернете пришелся на конец новогодних каникул, 8 января. Большая часть скачанного трафика пришлась на социальные сети, онлайн-кинотеатры, информационно–развлекательные сайты, онлайн–игры. Лидерами интернет-активности в праздники стали абоненты ТТК в Западной Сибири: в Барнауле (2600 ТБ), Новосибирске (2200 ТБ) и Новокузнецке (1700 ТБ). Активно «качали» и жители Магнитогорска, Читы, Иркутска, Сыктывкара, Омска, Хабаровска, Рязани, Якутска и Ростова-на-Дону.

Традиционно в новогодние дни нагрузка на сеть увеличивается: люди поздравляют друг друга в социальных сетях и по электронной почте, общаются через видеосвязь, устраивают семейные просмотры любимых фильмов и передач. Цифровые сети связи ТТК изначально рассчитаны на максимальные нагрузки, а перед праздниками специалисты компании провели дополнительные профилактические работы. В дни новогодних каникул абоненты получили привычно высокий уровень качества связи.

Для обеспечения стабильной работы сети широкополосного доступа в интернет в новогодние праздники было организовано дополнительное круглосуточное дежурство специалистов службы технической поддержки ТТК.