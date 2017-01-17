Россия: объем рынка онлайн-кредитования по итогам 2016 года вырос в 3,1 раза

Согласно результатам исследования MoneyMan, сервиса онлайн-кредитования, по итогам 2016 г. объем портфеля онлайн-займов компаний составил p8,7 млрд, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее (p2,53 млрд). В рассматриваемый период в России общий объем средств, выданных компаниями в режиме онлайн, составил p18,1 млрд, что в 3,1 раза больше по сравнению с показателем 2015 г. (p5,78 млрд), сообщили CNews в MoneyMan.

В прошлом году сервисами альтернативного кредитования было выдано более 1,48 млн займов в стране, что на 2,9 раза больше, чем годом ранее.

«Сегодня мы наблюдаем, что средняя сумма займа постепенно увеличивается. Так, в 2015 году средний размер займа составил 9900 рублей, в то время как в 2016 году уже около 12200 рублей, что на 23% больше», — указали в MoneyMan.

Средний срок займа в 2016 г. при этом составил 22 дня — показатель сохранился на уровне предыдущего года.

«В 2017 году мы ожидаем, что рынок онлайн-кредитования продолжит свое активное развитие. По нашим прогнозам, по итогам текущего года более 30% всех займов физическим лицам будут выдаваться в режиме онлайн. Этому будет способствовать активный переток клиентов из традиционных компаний в сервисы онлайн-кредитования, — отметил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. — Также существенным образом на развитие рынка повлияет активное проникновение новых технологий и доступа к сети интернет в самых удаленных регионах страны. Это значительно повысит уровень финансовой доступности в России».

Для подготовки исследования были использованы данные MoneyMan, которая занимает 20% всего рынка онлайн-кредитования в России, БКИ, а также информация из других открытых источников.