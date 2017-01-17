RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж

Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального представительства компании «Информсвязь», сообщили CNews в RDP.ru.

Как отмечается, сотрудничество российской компании RDP.ru с игроками ИТ-рынка Казахстана началось в прошлом году. Наибольший интерес казахской стороны вызвали устройства серии EcoNAT и EcoRouter.

В настоящий момент устройства RDP.ru активно тестируются на площадках в ближнем и дальнем зарубежье. Оборудование предоставляется на тест бесплатно по запросу, специалисты компании-производителя помогают внедрить и настроить выбранные решения. В перспективе ожидаются новые сделки по закупке российских систем в качестве альтернативы продуктам мировых вендоров.

EcoNAT (CG-NAT) предназначен для оптимизации адресного пространства IPv4 и дальнейшего плавного перехода на протокол IPv6. Благодаря своей высокой производительности и гибкой ценовой политике вендора решение сегодня используется многими российскими операторами, в том числе и «Ростелекомом», указали в RDP.ru.

«В результате проведенного тестирования мы убедились, что EcoNAT — производительное, надежное и доступное решение проблемы нехватки IPv4-адресов. В процессе тестирования мы моделировали разнообразные рабочие условия, в том числе нештатные ситуации. Тем не менее, продукт отлично себя зарекомендовал, работал качественно и бесперебойно», — утверждает Сергей Лопухов, генеральный директор «Информсвязь Казахстан».

«Я рад, что наши разработки нашли свое первое применение за пределами России. Убежден, что только выход на международный уровень позволит нам утвердить статус вендора телекоммуникационного оборудования с диверсифицированным портфелем заказчиков и передовой технической экспертизой. Мы определили круг стран, наиболее перспективных для сотрудничества: СНГ, БРИКС, страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и др. Уже налажены деловые контакты, проведены предварительные переговоры, выявлены потребности ключевых заказчиков. Сейчас прорабатываются первые проекты с выходом на продажи. Казахстан стал “первой ласточкой”, и это подтверждает востребованность наших решений вне зависимости от российских экономических условий и политики импортозамещения», — заявил Сергей Никулин, генеральный директор RDP.ru.