«Почта России» в 2016 году внедрила 150 систем электронной очереди по всей стране

К концу 2016 г. «Почта России» установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей, сообщили CNews в «Почте России».

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 г. «Почта России» приобрела в лизинг 1,5 тыс. аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам, подчеркнули в почтовом операторе. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон приема посетителей. Всего, по оценкам почтового оператора, потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около 5 тыс. аппаратно-программных комплексов.

«Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», — отметила Алла Бондаренко, руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению «Почты России».