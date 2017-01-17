Konica Minolta представила новую версию платформы bizhub MarketPlace

Konica Minolta объявила о выпуске новой версии платформы bizhub MarketPlace. Как рассказали CNews в компании, обновление включает в себя новые приложения и функции, которые повышают эффективность работы и снижают затраты на программную часть печатной инфраструктуры. Новая версия также предоставляет возможности персональной настройки интерфейса МФУ. Платформа будет доступна на европейском и российском рынках с января 2017 года.

bizhub MarketPlace предоставляет приложения-коннекторы к популярным облачным сервисам OneDrive, Google Drive, SharePoint и Evernote, таким образом платформа расширяет функционал МФУ без дополнительных расходов на стороннее программное обеспечение. Первоначальная настройка и обновления платформы, а также выбор и последующее развертывание приложений выполняются удалённо. Актуальное состояние версий приложений поддерживается автоматически.

Дополнительно в bizhub MarketPlace имеются административные инструменты кастомизации интерфейса МФУ, позволяющие создать индивидуальный дизайн и определить необходимый для конечного пользователя набор функций панели управления. Кастомизированные пользовательские интерфейсы развёртываются удалённо, точно так же, как обновления и дополнительные приложения, что важно для крупных организаций с большим количеством МФУ.

«Одно из самых значительных преимуществ состоит в том, что bizhub MarketPlace позволяет адаптировать МФУ к особенностям бизнеса клиента, а не наоборот, – сказал Даниэль Шеллхазе (Daniel Schellhase), продукт-менеджер по программным платформам и технологиям Konica Minolta. – Большой выбор приложений позволяет легко усовершенствовать рабочие процессы, экономить время и ресурсы, высвобождая время сотрудников для выполнения своих основных задач».