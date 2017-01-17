Gartner покупает CEB SHL

Gartner официально объявила о приобретении компании CEB. Как рассказали CNews в компании, сделку планируется закрыть в течение первого квартала 2017 года. Сумма сделки составит $3,3 млрд.

Gartner выкупит все выпущенные акции компании CEB на сумму $2,6 млрд и оплатит $0,7 млрд чистого долга CEB. После завершения сделки акционерам Gartner будет принадлежать около 91% объединенной компании, а акционерам CEB - около 9%.

Благодаря приобретению компании CEB компания Gartner расширит спектр предлагаемых услуг в области исследований и разработок, повысит возможности для клиентов по принятию верных решений на основе объективных исследований.

Возможности Gartner в области исследований в ИТ сфере и в области маркетинга и управления цепочками поставок в сочетании с передовыми практиками CEB в области управления талантами по целому ряду бизнес-функций , в том числе HR, продажи, финансы, право, обеспечит комплексный и дифференцированный набор консультационных услуг, ориентированный на бизнес-потребности компаний различного уровня из любых отраслей по всему миру.

CEB – компания, ежегодно проводящая 35 млн оценочных мероприятий для клиентов. CEB помогает клиентам строить системы управления талантами, планировать преемственность и развивать сотрудников, создавать современные и технологичные решения для отбора и продвижения лучших кандидатов для максимальной эффективности бизнеса.

Ирина Зарина, генеральный директор CEB SHL Russia&CIS, сказала: «Пока преждевременно объявлять о возможностях, которые откроются при слиянии двух компаний. Однако стоит отметить, что CEB в лице подразделений Talent Measurement останется уникальным предложением на рынке HR-услуг благодаря накопленным данным и наличию специализированной экспертизы в разработке инструментария. Уверена, что доступ к исследованиям Gartner даст дополнительный толчок в направлении управления талантами».