Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio

Embarcadero Technologies (подразделение IDERA) объявила о том, что RAD Studio стала первой интегрированной средой разработки (IDE), которая предоставляет встроенную поддержку подготовки приложений Win32 и Win64 для развертывания в Windows 10 Desktop Bridge и размещения в Windows 10 Store. Как рассказали CNews в компании, это открывает для разработчиков путь для доставки миллионов существующих приложений – так же, как и новых – сотням миллионов пользователей Windows.

Поддержка Windows Desktop Bridge Deployment в RAD Studio дает возможность разработчикам прямо в IDE подготавливать новые или имеющиеся настольные приложения, созданные в Delphi или C++Builder, для размещения в Windows 10 Store. Вместе с обширным набором нативных WinRT/UWP компонент, API и новых элементов управления в VCL, RAD Studio также предоставляет разработчикам самый быстрый способ для модернизации существующих приложений под стиль и пользовательский интерфейс Windows 10, а также подготовки их для размещения в Windows 10 Store.

«С помощью Desktop Bridge в Windows 10 Microsoft предоставляет инструмент, который дает возможность программам, созданным на Windows Desktop, использовать современный формат упаковки Windows app. Это позволяет получить преимущества более аккуратной установки, деинсталляции или обновлений, новые возможности распространения через Windows Store и Windows Store for Business. Также программы могут быть расширены при помощи возможностей Universal Windows Platform, таких, как оповещения», – сказал Кевин Галло (Kevin Gallo), корпоративный вице-президент по платформе разработчиков Windows в Microsoft. – «Мы очень рады, что разработчики теперь могут применять RAD Studio, чтобы непосредственно создавать приложения, которые используют Desktop Bridge. RAD Studio является первой средой разработки, которая поддерживает Desktop Bridge и обеспечивает быструю миграцию существующих приложений без необходимости существенных переделок».

Поддержка Desktop Bridge в RAD Studio обеспечивает такие преимущества для разработчиков как быстрое преобразование для Windows 10 – RAD Studio позволяет разработчикам преобразовать имеющиеся продукты, чтобы полностью использовать все преимущества Windows 10, быстрее, чем с любым нативным инструментом разработчиков в Windows, существенно снижая риски при этом. Перенос в Windows 10 достигается за считанные минуты и без дополнительных затрат на переработку существующего кода приложений и связанных с этим переобучение персонала, тестирование и затраты времени.

Первые, кто размещает в Windows 10 store – RAD Studio дает преимущество быть первым или одним из первых среди миллионов разработчиков, которые собираются перейти на Windows 10 и воспользоваться его широкими возможностями продажи ПО сотням миллионов конечных пользователей по всему миру. Разработчики, уже имеющие или начинающие проекты на кроссплатформенном фреймворке FMX, теперь могут создавать нативные приложения на основе единого кода и размещать их в любых из основных магазинов приложений, на платформах Android, iOS, macOS и Windows.

«Поскольку RAD Studio дает возможность разработчикам быстро собрать имеющийся код приложений для Windows Store, Embarcadero обеспечивает самый быстрый путь на рынок к сотням миллионов пользователей Windows 10», – отметил Атанас Попов, генеральный директор компании Embarcadero. – «После добавления встроенной в IDE поддержки Windows Store к имеющимся магазинам приложений iOS, Android и macOS, RAD Studio теперь дает возможность разработчикам легко распространять приложения на основе единого кода среди миллионов пользователей на всех ведущих платформах».