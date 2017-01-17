Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7

Компания Asus представила ноутбуки для геймеров серии Republic of Gamers на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения, которые дарят не только увеличение производительности по сравнению с версией прошлого поколения, но и поддерживают воспроизведение изображения с разрешением 4K (UHD). Новый процессор получили следующие модели ноутбуков: ROG GX800VH, G701VI, G752VS, ROG Strix GL502/702 и GL553/753, сообщили CNews в Asus.

По данным GfK Group (за период январь-сентябрь 2016 г.), в прошлом году доля компании Asus на рынке игровых ноутбуков на базе графической системы Nvidia GeForce GTX составляла 29%. В 2017 г. компания планирует укрепить свои позиции во многом благодаря игровым ноутбукам на базе новейшего процессора Intel Core i7 седьмого поколения и графической карты Nvidia GeForce GTX 10.

ROG GX800VH

В аппаратную конфигурацию нового ноутбука для геймеров ROG GX800VH входят современный процессор Intel Core i7 седьмого поколения и две видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080, работающие в режиме SLI. По информации Asus, новинка, не уступающая по производительности настольным компьютерам для геймеров, обеспечивает плавный игровой процесс и высокую детализацию изображения с разрешением 4K (UHD). Ноутбук ROG GX800VH обладает жидкостной системой охлаждения, позволяющей осуществлять экстремальный разгон процессора, видеокарты или оперативной памяти.



ROG GX800VH

Устройство совместимо с большинством современных гарнитур виртуальной реальности. Кроме того, ноутбук ROG GX800VH обладает адаптированной для геймеров клавиатурой MechTAG с механическими переключателями и настраиваемой полноцветной светодиодной подсветкой.

ROG G701VI

По утверждению Asus, новый ноутбук ROG G701 не уступает по своей производительности стационарным игровым компьютерам высокого класса, так как он оснащен процессором Intel Core i7 седьмого поколения, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080 с заводским разгоном и до 64 ГБ оперативной памяти. Дисплей ROG G701VI обладает широкими углами обзора, поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения Nvidia G-Sync и высокой частой обновления экрана (120 Гц). Клавиатура данного ноутбука обладает продуманной эргономикой и обрабатывает одновременное нажатие до 30 клавиш.



ROG G701VI

ROG G752VS

В аппаратную конфигурацию нового игрового ноутбука ROG G752VS входят процессор Intel Core i7 седьмого поколения, видеокарта Nvidia серии GeForce GTX 10 и оперативная память емкостью до 64 ГБ. Данный ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro. Отличительной особенностью версии ROG G752VS OC Edition является процессор Intel Core i7 седьмого поколения с разблокированным множителем: его тактовую частоту можно разогнать о 4,3 ГГц.



ROG G752VS

Для охлаждения в данном ноутбуке применяется кулер с испарительной камерой и медными тепловыми трубками. Также в компании отметили эргономичную клавиатуру, способную корректно обрабатывать до 30 одновременных нажатий на клавиши.

Дисплей с широкими углами обзора поддерживает технологию Nvidia G-Sync, синхронизирующую частоту обновления экрана (120 Гц) с частотой вывода кадров графическим процессором, и гарантирует яркое и контрастное изображение.

ROG Strix GL502/GL702

Новые игровые ноутбуки ROG Strix GL502/GL702 работают на базе процессора Intel Core i7 седьмого поколения. За графику отвечают видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 или GTX 1060. Обе модели (15,6-дюймовый ноутбук GL502 и 17,3-дюймовый GL702) обладают экраном с широкими углами обзора, высокой частотой обновления (120 Гц) и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Благодаря компактным размерам и малому весу новые ноутбуки ROG Strix GL502/GL702 поместятся в сумку или рюкзак, что позволит их владельцу окунуться в современные компьютерные игры в любом месте и в любое время.



ROG Strix GL502/GL702

Клавиатура ноутбуков серии ROG Strix GL502/GL702 оптимизирована специально для геймеров: красная подсветка, поддержка одновременного нажатия до 30 клавиш, выделенная комбинация клавиш WASD. Корпус новинок выполнен в новом цветовом решении — серебристом с медно-оранжевыми акцентами (ROG Armor Titanium and Plasma Copper).

ROG Strix GL553/GL753

Игровые ноутбуки ROG Strix GL553/GL753 поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro. В аппаратную конфигурацию входят новейший процессор Intel Core i7 седьмого поколения и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050/1050Ti, полностью совместимая с Microsoft DirectX 12.



ROG Strix GL553/GL753

Эргономичная клавиатура обладает стильной красной подсветкой, большой клавишей пробела, отдельными стрелками и выделенным сочетанием клавиш WASD, рассказали в Asus.