AppsFlyer привлек $56 млн на развитие маркетинговой аналитики и экосистемы мобильных приложений

Компания AppsFlyer, платформа мобильной атрибуции и маркетинговой аналитики, объявила о привлечении дополнительных $56 миллионов в рамках третьего этапа финансирования (серия С). На сегодняшний день общие инвестиции в компанию составляют $84 млн. За последние два года компания увеличила свои доходы на 500%, штат сотрудников вырос с 40 до 240 человек, которые работают в 12 офисах по всему миру, сообщили CNews в AppsFlyer. Компания направит полученные инвестиции на оптимизацию аналитической платформы и разработку новых продуктов, которые обеспечат бόльшее количество клиентов по всему миру качественной атрибуцией мобильного трафика и аналитическими данными маркетинговых и рекламных кампаний. В новом раунде инвестиций приняли участие такие инвестиционные фонды, как Qumra Capital, Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI), Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) и Pintago Growth.

По результатам раунда в состав совета директоров AppsFlyer войдет управляющий партнер Qumra Capital Боаз Динте, в качестве наблюдателя к Совету также присоединится представитель Goldman Sachs PCI.

«AppsFlyer доказал, что умеет разрабатывать и внедрять критически важные инструменты и инновационные решения в сфере digital-маркетинга. В основе всех решений компании лежат данные, необходимые маркетологам и разработчикам мобильных приложений для того, чтобы добиваться успеха, — заявил Боаз Динте. — По мере того, как мобильные технологии и инструменты маркетингового продвижения превращаются в единую экосистему, AppsFlyer продолжает занимать прочные позиции в индустрии мобильной рекламы и не собирается останавливаться на достигнутом. Мы рады предоставить компании больше ресурсов и надеемся, что AppsFlyer станет центральной платформой для маркетологов по всему миру».

Третий раунд инвестиций стал продолжением развития и роста компании. Как отмечается, общая стоимость рекламных и маркетинговых кампаний, которые ежегодно отслеживает AppsFlyer, составляет более $6 млрд. AppsFlyer обрабатывает более 300 млрд пользовательских действий каждый месяц и управляет развитой сетью интегрированных партнеров — более 2 тыс. рекламных сетей и источников трафика.

«Экосистема и экономика мобильных приложений — невероятно конкурентная среда. В своей работе мы фокусируемся на потребностях наших клиентов, на создании всеобъемлющей аналитической платформы для маркетологов, — рассказал Орен Каниель, CEO и со-основатель AppsFlyer. — За последние два года мы представили несколько прорывных продуктов, которые фундаментально меняют оценку маркетинговых действий — делают данные доступнее, действительно измеримыми, а результаты — прогнозируемыми. Новый раунд финансирования позволит поддерживать высокие темпы и качество стратегического развития компании и разработки новых продуктов».

Текущие инвесторы AppsFlyer — Magma Venture Partners, Pitango Venture Capital и Eight Road Ventures (ранее Fidelity Growth Partners) — также принимали участие в новом инвестиционном раунде. Ожидается, что полученные инвестиции позволят компании продолжить развивать свои продукты и предоставлять инновационные решения, позволяющие маркетологам объединять и отслеживать все каналы продвижения и взаимодействия с аудиторией: мобильную рекламу, digital и веб, телевизионную рекламу и даже оффлайн-активности. Компания намерена расширять существующие партнёрства и операционную деятельность в Китае. По задумке AppsFlyer, это поможет разработчикам по всему миру выйти на закрытый, но перспективный рынок, используя решения и партнерскую сеть AppsFlyer, частью которой в 2016 г. стали китайские гиганты Tencent Social Ads и Baidu. Компания также рассматривает возможные сделки по слиянию и поглощению, что позволит расширить технологические возможности платформы.

«Маркетинг и инструменты продвижения развиваются с молниеносной скоростью, затраты на мобильную рекламу продолжают расти, а индустрия рекламы все больше ориентируется на эффективные результаты, используя показатель ROI (возвратность инвестиций) в качестве основного критерия оценки, — отметил Кристиан Рестч, вице-президент Goldman Sachs PCI. — Мы рады, что можем принять участие в увлекательном путешествии AppsFlyer — в построение международной аналитической платформы и бизнеса в сфере маркетинговой аналитики».