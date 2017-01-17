«1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков

«1С-Рарус» и 1С объявили о выпуске нового решения «1С:CRM для Банков» для автоматизации работы фронт-офиса банков в точках продаж. Как рассказали CNews в компании, программа обеспечивает системный подход в части предоставления клиентам услуг потребительского кредитования, автокредитования и др. Новинку можно приобрести в компании «1С-Рарус» и у партнеров фирмы «1С» в разных регионах РФ уже сегодня.

Продукт «1С:CRM для Банков» автоматизирует работу фронт-офиса банков в точках продаж банковских продуктов: потребительское кредитование, автокредит и т.д. Программа обеспечивает сбор всех данных о клиентах в единую базу банка с подробной характеристикой о каждом: есть расширенная аналитика, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка в зависимости от наложенных условий.

«1С:CRM для Банков» ведет учет истории контактов с клиентами, регистрация заявок на кредит и консультаций, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема обращений, планирование взаимодействий с клиентами.

В программе доступен просмотр запланированных контактов в «Календаре», подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких сотрудников, использование их графиков работы, резервирование и планирование занятости переговорных комнат, ведение «Списка дел».

В программе реализован процессный подход во всей функциональности CRM-решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Создание регламента работы с клиентами по продаже банковских продуктов и услуг и клиентскому сопровождению, создание регламента работы внутри банка по исполнению поручений, согласованию документов, маркетингу. Добавление и редактирование документов в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Также поддерживается управление каталогом банковских продуктов с учетом региональной привязки, по подразделениям, направлениям деятельности, а также с учетом банковской истории по клиенту и предварительный расчет графика платежей по выбранным параметрам займа с помощью инструмента «Кредитный калькулятор», встроенного в CRM-решение. Оценка заемщиков с помощью механизмов скоринговой карты и соответствия требованиям выдачи кредита. Расчет полной стоимости потребительского кредита, ведение договоров заемщиков с возможностью досрочного или частично-досрочного погашения.

В программе предусмотрено использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента и анализ продаж с учетом рассчитанных потенциалов по клиентам/сотрудникам/подразделениям и сбор кредиторской задолженности по договорам, заключение договора цессии. Автоматическое или ручное назначение специалиста-коллектора с учетом специализации для индивидуальной работы с должником, формирование списка должников по заданным параметрам, начисление процентов и штрафов за просроченные платежи, планирование и проведение компаний по взысканию задолженности ‒ e-mail и СМС-рассылки, обзвон клиентов с использованием преднастроенных сценариев переговоров.

Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности. Телемаркетинг, персонифицированные e-mail и СМС-рассылки, сегментирование клиентов и индивидуальные показатели сотрудников банка, KPI. Панель ключевых показателей для управления продажами банковских продуктов, использование настраиваемых «виджетов» на рабочих местах сотрудников с контролем по операторам/менеджера по работе с клиентами/подразделениям/банку.

Имеются инструменты для самостоятельной визуализации и исследования данных, быстрое создание сочетания визуальных представлений, исследование данных, планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены сроки выполнения проектов. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей с помощью контрольных точек.

Предусмотрена возможность получения оповещений через: напоминания, e-mail, СМС и др., мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, передача документов и заявок на другого сотрудника, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата.

Поддерживается интеграция с Бюро кредитных историй (НБКИ), сервисом поддержки пользователей «1С:Коннект» и быстрой проверки информации о контрагентах «Лик-Бизнесс», «1Спарк Риски» и др. Взаимодействие с приложениями: геокарты, Yandex, Google, 2Gis. Двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами между MS Outlook, MS Exchange Server, интеграция с системами контекстной рекламы.

Решение «1С:CRM для Банков» является защищенным и содержит фрагменты кода, которые пользователь не может изменить. Вместе с тем, реализован принцип максимальной открытости кода, позволяющий адаптировать продукт под нужды конечных пользователей.

В прайс-лист «1С:CRM для Банков» входит как непосредственно сама система, так и клиентские лицензии, расширяющие ее использование на рабочих местах (от 1 до 500 р.м.).