НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок

«Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности» (НИИ СОКБ) и «Диджитал Дизайн» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с целью реализации и продвижения решений на базе собственных разработок. Как рассказали CNews в компании, совместные усилия позволят компаниям предлагать потенциальным заказчикам решение SafePhone класса MDM (Mobile Device Management) и линейку приложений «Защищенная мобильность» в рамках единых мобильных рабочих мест сотрудников.

«Защищенная мобильность» – это набор приложений, которые обеспечивают сотрудникам безопасный удаленный доступ к внутренним информационным ресурсам организации: электронной почте, календарям сотрудников, адресной книге организации, внутренним порталам, библиотекам файлов и документов, системам управления совещаниями, спискам задач и другим – при помощи мобильных устройств.

«Партнерство с «НИИ СОКБ» позволит расширить функциональность предлагаемых решений линейки «Защищенная мобильность» в области информационной безопасности, – отметил Константин Беляев, руководитель направления компании «Диджитал Дизайн». – SafePhone оптимально дополнит наши приложения, обеспечит централизованное управление всем парком мобильных устройств, конфиденциальность информации, а также защиту мобильной голосовой связи. Решения полностью готовы для совместной работы, поэтому уже сегодня мы наблюдаем повышенный интерес со стороны потенциальных заказчиков».

«Идея сотрудничества в том, чтобы обеспечить заказчиков максимально выгодным комплексным сертифицированным решением для создания полноценных мобильных рабочих мест – сказал Заглумин Павел, директор по продажам НИИ СОКБ. – Также важно отметить, что решение обеспечивает возможность использования мобильными сотрудниками только разрешенных в компании приложений, например, из линейки «Защищенная мобильность». В этом случае SafePhone позволяет предотвратить установку запрещенных к работе приложений».

Решение SafePhone и компоненты в составе приложений линейки «Защищенная мобильность» имеют сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России, что обеспечит конфиденциальность передаваемых данных заказчиков.