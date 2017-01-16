NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA

NEC Display Solutions объявила о выпуске пяти обновленных ЖК-проекторов с разрешением XGA, WXGA и WUXGA. Все они относятся к профессиональной линейке PA Series. Как рассказали CNews в компании, инновационные устройства предлагают ряд усовершенствований, улучшающих яркость и контрастность изображения. Их отличает также богатая цветопередача с функциями преобразования цветов и HDR, широкие возможности подключения и увеличенный срок эксплуатации.

Компактные инсталляционные проекторы PA Series – решение для заказчиков, которым нужна крупноформатная яркая картинка для больших помещений и инсталляций. В новых моделях проекторов применяется новейшая технология NEC Scaler Chip. Этот интегрированный процессор изображений, который способен одновременно обрабатывать на входе сигнал 4K/60p и раздавать выходной сигнал на несколько подключенных шлейфом проекторов. Он представляет огромный скачок в технологии обработки изображений и обладает флагманскими характеристиками по шумоподавлению, деинтерлейсингу, масштабированию и полной 10-битной обработке цветов изображения.

В числе дополнительных усовершенствований – преобразование пространства цветов с поддержкой спецификаций Rec2020 -> Rec709, а также поддержка медиапрофиля HDR10 и 3D. Эти возможности дополняет широкий спектр входных и выходных портов, включая HDMI и HDBaseT-Out. Плюс к этому – простая инсталляция и удаленные настройки: моторизированный зум, фокус и смещение картинки, поддержка установки под углом и портретной установки. Обработка резкости изображения усовершенствована с помощью движка NEC Sweetvision четвертого поколения.

«Новейшие усовершенствования в нашей признанной линейке проекторов NEC PA Series развивают успех компании в реализации в ее устройствах точной, яркой и четкой картинки, поддерживая при этом новейшие тенденции в области разрешения и обработки изображений, - сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке проекторов для больших помещений. – Новые модели данной линейки демонстрируют значительный прогресс в увеличении срока эксплуатации. Это касается также продолжительности службы ламп, и фильтров. В профессиональных приложениях – в музеях, офисах, розничной торговле и пр. - это очень существенно».

Для использования на общественных мероприятиях и в профессиональной среде усовершенствована поддержка новейших стандартов защиты авторских прав, что дает заказчикам дополнительную уверенность. Это позволяет воспроизводить на проекторе через интерфейс HDMI контент UHD Blu-Ray и 4K с соблюдением авторских прав.

Пять новых проекторов NEC серии PA сочетают контрастность до 10000:1 с широким набором средств, включая управление геометрией изображения для адаптации к криволинейным и другим неплоским поверхностям, свободную ориентацию для установки под углом, многоэкранный вывод и «картинку в картинке», а также возможности стекирования и блиндирования.

Значительно расширены опции инсталляции с поддержкой кабельной проводки категории 6. Благодаря данной опции контент можно передавать на проектор на расстояние до 100 по технологии HDBaseT. Возможно шлейфовое подключение нескольких проекторов к проектору PA Series через интерфейс HDBaseT-Out, отсутствующий в других подобных решениях.

Особое внимание уделено сроку службы проекторов PA Series. Для лампы он увеличен до 5 тыс. часов, для фильтров – до 10 тыс. В режиме простоя данные проекторы потребляют всего 0,3 Вт.

Пять новых проекторов NEC PA Series поступят в продажу в феврале 2017 г.