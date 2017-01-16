LG Electronics представила в России новый игровой монитор с изогнутым экраном

Компания LG Electronics (LG) представила на российском рынке новый монитор LG 34UC79G-B, который позволяет погрузиться в мир различных игровых жанров с оптимизированным набором игровых функций.

Как рассказали CNews в LG, UltraWide-монитор 34UC79G с изогнутым экраном оснащен быстрой IPS-матрицей с частотой обновления 144Гц. Дополнительно сниженное время отклика — 1мс — обеспечивает плавное изображение даже в самых динамичных сценах.

В целом модель разработана специально с учетом потребностей профессиональных геймеров. Для удобства у монитора регулируется высота подставки и угол наклона. А чтобы провод мыши не мешал во время жарких баталий, его можно закрепить с помощью специального крючка.

В свою очередь, экран UltraWide-формата 21:9 обеспечивает более широкий угол обзора, давая ряд преимуществ практически в любых виртуальных сражениях по сравнению с обычными мониторами формата 16:9. Сочетание технологии AMD FreeSync и 34-дюймового изогнутого экрана обеспечивает отсутствие помех и задержек в выводе изображения на дисплей, утверждают в компании.



Монитор LG 34UC79G-B

«Стабилизатор черного поможет обнаружить объекты и врагов, прячущихся в темноте. А функция динамической синхронизации позволит атаковать врагов с минимальным временем задержки», — отметили в LG.



LG 34UC79G-B: вид сзади

Предустановленные режимы изображения — «Режим Игра», «Режим FPS» и «Режим RTS» — помогают оптимально настроить изображение на экране, исходя из специфики игрового жанра. Быстрое переключение между игровыми режимами доступно из меню Quick Circle.