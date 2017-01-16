LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов

LG Display сообщила о намерении представить свой первый жидкокристаллический (ЖК) дисплей с диагональю 5,7”, разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9. Как рассказали CNews в компании, появление нового дисплея вызвано растущим спросом пользователей на смартфоны с большими экранами и высоким качеством изображения.

В этом году производитель начнет поставлять новые ЖК-дисплеи для оснащения флагманской модели смартфонов компании LG Electronics.

Наиболее заметная особенность нового дисплея — соотношение сторон 18:9. По мере своего развития экраны смартфонов имели соотношение сторон 4:3, 3:2, 5:3 и 16:9. Недавно появился вариант 17:9. В связи с растущим спросом на устройства с дисплеями больших диагоналей компания LG Display разработала экран с соотношением сторон 18:9.

Новое соотношение сторон 18:9 определяет вектор развития продукции компании LG Display и полностью соответствует растущей популярности просмотра видео на смартфонах. Соотношение 18:9 также является оптимальным для работы в многозадачном режиме, позволяющем одновременно открывать два окна на одном экране.

Термин QHD означает разрешение дисплея 1440×2560 точек на дюйм. При этом число пикселей в четыре раза превышает число пикселей стандартного HD-экрана (720×1280 точек на дюйм). При диагонали 5,5” на одном дюйме дисплея умещается 538 пикселей. Новый дисплей с диагональю 5,7” от компании LG Display получил название QHD+, так как его разрешение составляет 1440×2880 при плотности размещения пикселей 564 точек на дюйм. Это превышает параметры стандартных экранов типа QHD.

Новый дисплей откликается на прикосновения благодаря разработанной компанией эксклюзивной технологии in-TOUCH и позволяет создавать более тонкие и легкие смартфоны. Экранный модуль получился тонким — менее 1 мм, а ширина рамки составляет всего лишь 0,2 мм сверху (уменьшена на 20% по сравнению с традиционными QHD-экранами) и 0,45 мм с боков (уменьшена на 10%).

LG Display удалось улучшить качество изображения на ярком солнце: светопроницаемость экрана повышена на 10%, а энергопотребление снижено на 30%.

«Мы ожидаем, что у нас получится максимально повысить удобство и эффективность работы пользователей высококачественного дисплея с новым соотношением сторон 18:9, что выделяет его среди других, — сказал Пен Ку Ким (Byeong-koo Kim), старший вице-президент и руководитель отдела разработки мобильных устройств компании LG Display. — Мы намерены продолжать разработку технологий и установку новых стандартов в сегменте дисплеев для смартфонов премиального класса».