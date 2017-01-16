ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x

TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года.

Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service (SAS) представляет собой сервер аутентификации, расширяющий службы базовой аутентификации путем добавления дополнительного фактора проверки на основе использования одноразового пароля (One Time Password, OTP), который генерируется аппаратным или программным токеном. SAS может быть использован при построении государственных информационных систем и систем обработки персональных данных для 3 и 4 класса защищенности с актуальной угрозой отсутствия недекларированных возможностей 3 типа.

SafeNet Authentication Service (SAS) обеспечивает полностью автоматизированную высокозащищенную аутентификацию с разнообразными вариантами токенов, адаптированных под уникальные потребности вашей организации, и существенно сокращает общие эксплуатационные расходы.

Система обеспечивает полную автоматизацию с сокращением непроизводительных издержек и максимизацией эффективности, обеспечивает защиту сетей, приложений и облачных сред, широкий спектр API-интерфейсов, защиту всех пользователей и возможность выбора токенов, политик и адаптации, проста в миграции, а также позволяет сэкономить на расходах на инфраструктуру и ресурсы.

«Мы и в дальнейшем планируем поддержку продукта SAS в актуальном состоянии путем периодического проведения инспекционного контроля новых версий продукта», - сказал Сергей Груданов, генеральный директор компании TESSIS.