«Альфастрахование» запустило новый сервис онлайн-страхования грузов

Компания «Альфастрахование» запустила новый онлайн-сервис по страхованию грузов — «АльфаГруз-Онлайн». Теперь на сайте компании можно приобрести полис страхования груза от «всех рисков» при его перевозке по территории Таможенного союза, сообщили CNews в «Альфастрахование».

Для расчета стоимости полиса на сайте «Альфастрахование» необходимо ответить на несколько несложных вопросов, в том числе указать вид и состояние груза, пункты отправления, перегрузок и конечного назначения. Сформированный на сайте страховой полис вместе со счетом на оплату поступит на электронную почту клиента. Оплатить счет можно как традиционным образом (с расчетного счета организации), так и при помощи банковской карты.

«Теперь в онлайне действительно можно застраховать грузоперевозки промышленных товаров, запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления и другие категории грузов, а не просто “оставить заявку на страхование”, как это предлагают другие участники рынка, — подчеркнула Наталья Иванцова, андеррайтер по страхованию грузов компании «Альфастрахование». — К сожалению, еще остались особо рисковые категории товаров и грузов (компьютеры, мобильные телефоны и техника, автомобильные шины, подакцизные товары), которые рынок пока готов страховать лишь традиционным способом».

Страхование грузов онлайн осуществляется на условиях страхования от «всех рисков», приведших к гибели или повреждению груза. Дополнительно будут возмещены убытки, произошедшие вследствие кражи, грабежа, разбойного нападения, стихийных бедствий, а также выхода из строя рефрижераторной установки, рассказали в компании.

Застраховать груз смогут как собственники грузов — юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и перевозчики и экспедиторы. Ответственность по полису ограничена p5 млн или ее эквивалентом в иностранной валюте. Есть требования и к фактическим перевозчикам: они должны иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя с собственным парком транспортных средств.

«“Альфастрахование” первой на российском страховом рынке предложила клиентам возможность страховать грузы полностью дистанционно. Мы целенаправленно делаем ставку на новые технологии, чтобы сделать страховые услуги более доступными и дружественными самому широкому кругу предпринимателей. В первую очередь, наш сервис рассчитан на клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, хотя им могут воспользоваться также и крупные корпорации, — подчеркнул Андрей Рассветаев, заместитель руководителя корпоративного блока «Альфастрахование». — “АльфаГруз-Онлайн” расширяет нашу линейку онлайн-продуктов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в составе которой уже есть страхование гражданской ответственности арендаторов коммерческой недвижимости — “АльфаОфис”».