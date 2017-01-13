В России открыт предзаказ на новый LTE-смартфон LG K10 2017

Новая модель К-серии 2017, представленной компанией LG Electronics в начале января, стала доступна для предзаказа в России. Отличительной особенностью нового смартфона LG K10 2017 является широкоформатная 5-мегапиксельная «селфи»-камера с 120-градусным углом обзора, что позволяет вместить в кадр еще больше друзей, различных объектов и красот пейзажа. Также фронтальная камера унаследовала функции «Автоселфи» и «Интервальная съемка по жесту руки». Основная камера с разрешением 13 Мп позволяет получить четкие и яркие фотографии высокого качества, рассказали CNews в LG.

Новинка работает на базе 8-ядерного процессора с тактовой частотой 1,5 ГГц (MT6750), оснащена 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карты microSD (до 32 ГБ), комплектуется съемным аккумулятором емкостью 2800 мАч. Управляется устройство ОС Android 7.0 Nougat. У смартфона — 5,3-дюймовый HD-дисплей (1280 x 720) с технологией In-Cell Touch, которая обеспечивает мгновенный отклик на касание, даже если стекло будет повреждено. Аппарат поддерживает работу в сетях LTE/3G/2G, оборудован модулями Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, портом USB 2.0.

Модель LG K10 2017 выполнена в трех цветовых вариантах: черный, титан, золотой. Габариты модели составляют 148,7 x 75,3 x 7,9 мм, вес — 138 г. Металлизированная рамка в форме буквы «U», послужившая основой для прочного корпуса толщиной всего 7,9 мм, добавляет изящности и прочности смартфону. Плавные изгибы 2,5D-стекла дисплея при этом оптимально вписываются в элегантный корпус, благодаря чему смартфон удобно держать в руке, утверждают в LG.



LG K10 2017

Среди других особенностей новинки, которые обычно недоступны в моделях LG средней ценовой категории, в компании отметили многофункциональную кнопку, расположенную на задней панели смартфона. Она выполняет функцию сканера отпечатка пальца, гарантирующего высокий уровень безопасности аппарата за счет использования уникального «пароля» для активации смартфона, а также позволяет в режиме «селфи» сделать фотографию по одному касанию или скриншот экрана — при двойном касании, пояснили в компании.



На задней панели LG K10 2017 расположен сканер отпечатка пальца

«Линейка устройств K-серии 2017 от LG поддерживает идею о том, что разным потребителям нужны различные функции в смартфонах. Модель LG K10 2017 унаследовала характеристики флагманских аппаратов, выпущенных компанией ранее, и сможет удовлетворить потребности сторонников интеграции передовых технологий в устройства средней ценовой категории», — считают в LG.