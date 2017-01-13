Philips представил 40-дюймовый 4К-монитор с изогнутым экраном. Фото

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance BDM4037UW с разрешением 4K Ultra HD и функцией MultiView. Как рассказали CNews в компании, на данный момент – это самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном на рынке. Кроме того, новинка поддерживает технологию Ultra Wide Color, которая позволяет отображать на экране больше цветов, благодаря чему изображение становится более живым и естественным.

ЖК-панель BDM4037UW поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 пикселей). В новом мониторе Philips используется современная технология вертикальной ориентации с многодоменной структурой (MVA), которая позволяет добиться высокой статической контрастности и насыщенной картинки. Благодаря улучшенной технологии управления пикселями монитор обладает углами обзора в 178/178 градусов.

С технологией Ultra Wide Color изображение выглядит естественным за счёт более широкого охвата цветовой палитры (85% гаммы NTSC против 72% у обычных моделей). Технология Ultra Wide Color работает с цветом напрямую, на аппаратном уровне ЖК-панели монитора.

Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе, отметил: «Мы стремимся дать нашим пользователям самые современные технологии в области мониторов. Объединив разрешение 4K и технологию Ultra Wide Color в одном устройстве с изогнутым экраном, мы смогли добиться невероятной чёткости изображения и огромного свободного пространства, которое отлично подходит для многозадачности. Кроме того, новинка поддерживает функцию Philips MultiView».

40-дюймовый монитор Philips Brilliance BDM4037UW

Функция MultiView позволяет выводить на экран монитора изображение в Full HD из четырёх различных источников. Это изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Первый вариант подходит для контрольных помещений и совместных проектов, когда несколько пользователей подключают свои устройства к одному монитору для работы. Второй позволит, к примеру, просматривать новости в маленьком окошке, а остальную часть экрана использовать для работы.

Чтобы экран меньше мерцал и не вызывал усталости глаз пользователя, как часто бывает с мониторами с LED-подсветкой, в устройстве используется фирменная технология Philips Flicker-free.

40-дюймовый монитор Philips Brilliance BDM4037UW

Новый монитор Philips BDM4037UW уже появился в продаже по цене от 51309 руб.