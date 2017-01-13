Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines

Lufthansa и Austrian Airlines объявили о начале следующего этапа тестирования сервиса по доступу в интернет на европейских маршрутах. Как рассказали Cnews в компании, запуск сервиса, в рамках которого будет предоставляться бесплатный доступ в интернет на борту, будет осуществлен в первом квартале на 10 лайнерах Airbus семейства A320

Пассажиры европейских рейсов авиакомпаний Lufthansa и Austrian Airlines, отправляющимся на короткие и средние расстояния, получат скоростной широкополосный доступ в интернет по аналогии с дальнемагистральными рейсами.

Летом прошлого года Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выдала авиакомпании Lufthansa дополнительный сертификат на предоставление услуги (STC), распространяющийся на флот лайнеров Airbus A320, и к настоящему моменту все необходимые подготовительные работы завершены. Теперь начнется следующий этап тестирования непосредственно на рейсах Lufthansa и Austrian Airlines изначально с участием пяти воздушных судов каждой авиакомпании. Пассажирам, отправляющимся в полет на этих лайнерах, в период тестирования будет предложен бесплатный доступ в интернет. Анализ поведения пользователей предоставит данные, которые позволят обеспечить наилучший уровень сервиса до его выхода на рынок.

«Я рад, что скоро мы предложим широкополосный доступ в интернет на наших европейских рейсах, таким образом обеспечив путешественников непрерывной возможностью для общения. С момента запуска Lufthansa Flynet мы всегда искали возможность с помощью новых технологий обеспечить пассажиров дополнительными преимуществами во время полета, и Интернет на борту – одно из них», – сказал Харри Хомайстер (Harry Hohmeister), член совета директоров Deutsche Lufthansa AG и руководитель управления пассажирских перевозок из узловых аэропортов.

В первом квартале 2017 г. число самолетов Lufthansa, оборудованных доступом в интернет, увеличится до 20. Один за другим к середине 2018 г. все лайнеры Airbus А320 авиакомпании Lufthansa будут оснащены этой передовой технологией.

Austrian Airlines планирует завершить переоборудование всех 31 лайнера к концу апреля 2017 г. Авиакомпания Eurowings, так же как Lufthansa и Austrian Airlines, планирует обеспечить доступ в интернет на борту своих самолетов. Запуск этого проекта намечен в конце первого квартала 2017 г., а полное оснащение всех 69 лайнеров Eurowings завершится к лету 2017 г.

Пассажиры Lufthansa получат доступ в интернет на своих мобильных устройствах с помощью сети WiFi. Кроме возможности пользоваться электронной почтой путешественники смогут, в том числе, смотреть видео в режиме онлайн. Вывод на рынок нового сервиса планируется провести в течение первого квартала текущего года. После официального запуска пассажирам будет предложено на выбор три опции : «Flynet Message» стоимостью 3 евро на протяжении всего полета, «Flynet Surf» по цене 7 евро и «Flynet Stream» за 12 евро.

«Flynet Message» позволит пассажирам пользоваться лишь возможностями обмена сообщениями, такими как электронная почта, WhatsApp или iMessage, в рамках опции «FlyNet Surf» пассажиры смогут просматривать интернет через браузеры. Пакет услуг «Flynet Stream» обеспечит передачу потокового видео. Сервис может быть оплачен с помощью кредитной карты или через платежные системы, например, Paypal.

Услуга, которую будут предоставлять пассажирам авиакомпании Lufthansa Group и технологический партнер компания Inmarsat, основана на применении современной широкополосной спутниковой технологии (Ка-диапазон), обеспечивающая полное покрытие на маршрутах короткой и средней протяженности через спутниковую сеть Global Xpress Inmarsat (GX). Интернет-провайдером сервиса для пассажиров Lufthansa станет партнер Inmarsat компания Deutsche Telekom.

Lufthansa Technik отвечает за монтаж всех систем и компонентов, обеспечивая их работу в соответствии с авиационными и нормативными актами. Компания полностью оснастит флот лайнеров Airbus A320 авиакомпаний Lufthansa Group этой технологией последнего поколения для работы в Ka-диапазоне. К весне планируется оборудовать почти 100 самолетов. Каждый лайнер может быть оснащен необходимыми антеннами и роутерами на десяти одновременно работающих производственных линиях Lufthansa Technik. Благодаря тому, что в конструкцию самолетов требуется вносить минимальные изменения, станет возможным быстрое переоборудование воздушных флотов даже большего размера. Как правило, самолет выводится из эксплуатации для монтажа системы всего на четыре дня.

Необходимую техническую инфраструктуру для обеспечения доступа в интернет на борту обеспечивает Lufthansa Systems. К задачам подразделения относятся организация работы бортовой сети WiFi и поставка программного обеспечения для функционирования портала FlyNet, через который пассажиры получают доступ в интернет.

В рамках своего глобального партнерства Lufthansa Systems и Lufthansa Technik дополнительно обеспечивают работу многофункциональной цифровой платформы последнего поколения (BoardConnect), позволяющей использовать современные цифровые технологии в области развлечений и многих других, приносящих дополнительный доход во время полета. Это тесное сотрудничество принесет пользу как авиакомпаниям, входящим в Lufthansa Group, так и внешним клиентам компаний.

Еще 15 января 2003 Lufthansa стала первой авиакомпанией, организовавшей широкополосный доступ в интернет на своих коммерческих рейсах. Несмотря на надежную работу оборудования и растущую популярность этой услуги среди пассажиров, в 2006 году компания вынуждена была прекратить предоставление сервиса, потому что необходимые для работы спутники компании "Connexion by Boeing" были выведены из эксплуатации. С декабря 2010 г. Lufthansa снова стала первой авиакомпанией, предоставившей широкополосный доступ в интернет на межконтинентальных рейсах. С июня 2015 г. система FlyNet стала доступной на всех 107 дальнемагистральных воздушных судах авиафлота Lufthansa. С вводом в эксплуатацию самолета Boeing 777 дочерняя авиакомпания Lufthansa Group, SWISS, также стала предлагать своим пассажирам дальнемагистральных рейсов доступ в интернет. В настоящее время рассматривается возможность предоставления сервиса доступа в интернет на коротких и средних рейсах авиакомпании.