Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты

Более 50% терминалов на территории обслуживания Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают бесконтактную оплату по технологии MasterCard PayPass и Visa PayWave. Оплата также доступна при помощи гаджетов с технологией Apple Pay и Samsung Pay, сообщили CNews в Сбербанке.

«Бесконтактные платежи позволяют быстро и безопасно осуществлять мелкие ежедневные покупки. Для проведения транзакции достаточно приложить карту к терминалу. Особенно удобно расплачиваться таким способом там, где нужна быстрота: на заправках, в кафе, в общественном транспорте. Бесконтактные технологии ускоряют процесс кассового обслуживания», — подчеркнула Ксения Пунько, директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка.

Как отмечается, Сбербанк совместно с аутсорсинговой компанией «АТМ Альянс» перевели более 30 тыс. POS-терминалов на территории Тюменской и Омской областей на бесконтактные технологии.

«Это полезная технология в сфере с низкой транзакционной стоимостью и с высокой частотой операций. Преимуществом является рекордная скорость проведения операций, при этом отсутствует необходимость передавать банковскую карту кассиру и вводить ПИН-код», — заявил Денис Кучаев, генеральный директор компании «АТМ Альянс», специализирующейся на продаже и комплексном сервисном обслуживании банковского оборудования.

До конца 2017 г. Сбербанк планирует обеспечить все терминалы возможностью оплаты покупок бесконтактными картами и гаджетами.