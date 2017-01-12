В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц»

Российский разработчик высокотехнологичных ИТ-решений в сфере ЖКХ — компания «Технолоджи систем — инновации» — предоставила Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, информационную систему «Биллинг юридических лиц» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Технолоджи систем — инновации».

Ожидается, что использование системы «Биллинг юридических лиц» позволит решить одну из приоритетных задач фонда — самостоятельно и в автоматизированном режиме производить все расчеты и выставлять полный комплект платежных документов собственникам помещений — юридическим лицам (до настоящего времени расчеты для фонда велись информационно-аналитическим центром по жилищно-коммунальному хозяйству Великого Новгорода).

Предоставление информационной системы «Биллинг ЮЛ» также расширит функциональность информационной системы АСУ «Капитальный ремонт» — одного из флагманских решений «Технолоджи систем — инновации», внедренного для Регионального фонда капитального ремонта Новгородской области в 2014 г., отметили в компании.

Информационная система «Биллинг юридических лиц» позволяет: производить расчеты и учет начисленных и оплаченных взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов собственникам помещений-юридическим лицам; формировать счеты, счета-фактура, акты сверки, квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов собственникам помещений-юридическим лицам; формировать самые различные отчеты по начислениям и оплатам.