«РосЕвроБанк» разработал прототип системы идентификации по технологии блокчейн

«РосЕвроБанк» объявил о создании прототипа системы, позволяющей удаленно идентифицировать клиентов для других кредитных организаций. Децентрализованная система позволит клиентам пользоваться услугами и продуктами других банков без необходимости посещения офисов. Пользователю достаточно будет через приложение запросить услугу другого банка, клиентом которого он не является, а банки с помощью технологии блокчейн самостоятельно проведут индентификацию. Таким образом, пользователь получает доступ к широкому спектру банковских сервисов через единое окно входа.

Пилот реализован на базе блокчейн платформы Ethereum и развернут с применением инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain от Microsoft. Данная топология применима для разработки решений для различных консорциумов, в том числе банковских, и является частью Azure Blockchain as а Service.

В основе решения «РосЕвроБанка» лежит принцип интероперабельности систем консорциума банков, заинтересованных в создании новой модели дистрибуции банковских услуг. Данный принцип предполагает наличие продуктов или систем с открытыми интерфейсами у банков, что позволяет настроить взаимодействие и функционирование с такими же продуктами или системами других банков без каких-либо ограничений.

«Разрабатываемое нами решение - первый шаг к формированию альтернативной децентрализованной системы межбанковского обмена данными, на базе инновационных технологий. Такая система будет обладать всеми преимуществами технологии блокчейн: эффективностью, прозрачностью, отказоустойчивостью и безопасностью. Для реализации пилота проекта мы уже пригласили другие банки, заинтересованные в совместном проведении испытаний», - сказал Александр Васильев, заместитель директора департамента ИТ по инновациям «РосЕвроБанка».

Пилотные испытания системы будут проводиться в I квартале 2017 г., после чего планируется вводить систему в коммерческую эксплуатацию.

«Технология блокчейн позволяет трансформировать бизнес-модели во многих отраслях, первопроходцем стал банковский сектор. Блокчейн дает возможность вывести предоставление услуг в различных сферах экономики на качественно новый уровень, в том числе обеспечить повышенную надежность и сохранность данных при совершении операций, сократить время оказания услуг. Это приведет к появлению новых продуктов и сервисов, изменению в подходах их предоставления. Уже сегодня с помощью Azure Blockchain as a Service от Microsoft можно оперативно развернуть готовую сетевую инфраструктуру под различные задачи и потребности любого бизнеса», - отметил Константин Гольдштейн, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft.