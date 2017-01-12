Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS

«БОСС. Кадровые системы» и «ФОРС Дистрибуция» объявили о завершении тестирования работоспособности полнофункциональной системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе платформы облачных сервисов SkyFORS.

В 2016 г. компания «ФОРС Дистрибуция» объявила о старте программы SkyFORS, призванной помочь партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам и технологиям. В рамках предложения партнеры «ФОРС Дистрибуции» получили доступ к специализированной технологической экспертизе и новым ресурсам FORS Solution Center, ориентированным на продвижение облачных решений различного уровня — от частных и гибридных сценариев до платформенных сервисов. Для партнеров-разработчиков (ISV) условия этой программы включают возможность создания выделенных облачных инфраструктур для хостинга приложений, а также экономичных сред разработки и тестирования.

Одной из первых ISV-компаний, откликнувшейся на это предложение, стала «БОСС. Кадровые системы», предложившая протестировать свой флагманский продукт – систему «БОСС-Кадровик».

В ходе испытаний на двух виртуальных серверах облачной архитектуры был развернут программный комплекс. На одном из серверов была установлена база данных, на другом – сервер приложений с формами «БОСС-Кадровик», реализованными в текущей и релиз-версиях. Доступ осуществлялся через VPN соединение. Тестирование показало устойчивую работу решения с хорошим быстродействием.

«Преимущества, которые дают облачные технологии, как пользователям, так и разработчикам приложений, сегодня стали одной их самых горячих тем, формирующей соответствующий спрос на ИТ-рынке - отметил директор по технологиям «ФОРС Дистрибуция» Андрей Тамбовский, - Наша компания создала платформу SkyFORS, которая позволяет российским разработчикам ПО переносить на нее свои приложения, а также наиболее естественным образом интегрировать их с облачными сервисами, ориентированными на решение задач по управлению данными в тестовых и продуктивных окружениях».

Михаил Гусев, заместитель генерального директора компании «БОСС. Кадровые системы», сказал: «Возможность использовать программные продукты платформы «БОСС» на базе сервисов облачных сервисов позволит заказчикам оптимизировать затраты на поддержание собственной IT- инфраструктуры. Благодаря такому сотрудничеству наши клиенты уже сегодня могут использовать готовые инфраструктурные и технологические решения платформы SkyFORS для продуктивной эксплуатации приложений БОСС в облачных средах, в том числе и по модели SaaS».

Ресурсы платформы SkyFORS размещены на базе ЦОД, эксплуатационные характеристики которого соответствуют уровню надежности Tier 3 с гарантированным уровнем доступности инфраструктуры 99,999%.