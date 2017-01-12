Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз

Tele2 подвел итоги пользования услугами в роуминге с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. Как рассказали CNews в компании, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз.

Голосовой трафик в международном роуминге в новогодний период увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем передачи данных абонентов Tele2 в зарубежных поездках показал восьмикратный рост год к году. Число абонентов, которые провели зимние праздники за границей, выросло в этом году на 16%.

Во время новогодних каникул клиенты Tele2 посетили 157 стран мира. Топ-10 самых популярных мест возглавила Белоруссия. Другими лидерами по посещаемости стали Украина, Финляндия, Казахстан, Польша, Эстония, Таиланд, Армения, Молдавия и Германия. Новыми направлениями для зимних путешествий стали такие экзотические уголки планеты, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Замбия и Парагвай.

В новогодние праздники абоненты Tele2 активно пользовались голосовой связью в поездках по России: продолжительность звонков увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество SMS, отправленных из разных регионов страны, выросло на 14% год к году.

Как и год назад, услуга мобильного интернета в национальном роуминге оказалась более востребованной, чем звонки и сообщения. Так, в праздничные дни абоненты в поездках по России скачали почти в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета в новогодних путешествиях по России стали абоненты Tele2 из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга.

Находясь в международном и национальном роуминге, московские абоненты Tele2 активно звонили через сети Wi-Fi. Специальное приложение «Wi-Fi-звонки» позволяет клиентам оператора совершать вызовы на любые телефонные номера, а также отправлять и принимать SMS по тарифам домашнего региона. За время новогодних каникул количество установок приложения выросло почти на 20%, при этом ежедневно пользователи сервиса делали 15,5 тыс. звонков.