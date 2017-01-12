«Инфосистемы Джет» стала партнером Nvidia по решениям для VDI

«Инфосистемы Джет» объявили о получении официального партнерского статуса Nvidia по решениям для ускорения 3D-графики и мультимедиа в средах VDI. Как рассказали CNews в компании, в портфеле интегратора уже есть продуктивные и пилотные внедрения вычислительных систем вендора. Применение графических адаптеров позволяет организовать в инфраструктуре VDI работу даже таких требовательных к вычислительным ресурсам категорий пользователей, как проектировщики, архитекторы, ученые, 3D-дизайнеры и др.

Технология VDI для удаленной работы с тяжелыми, насыщенными графикой приложениями на российском рынке только развивается – количество инсталляций пока невелико. По оценкам экспертов компании «Инфосистемы Джет», спрос на эти решения в ближайшие годы будет расти, как и на инфраструктуру VDI. В настоящее время для работы сверхнагруженных приложений (например, систем моделирования и визуализации) организации используют дорогостоящие высокопроизводительные ПК. Однако в этом случае невозможно динамическое распределение ресурсов между пользователями, а каждая рабочая станция имеет ограничения по наращиванию вычислительных мощностей и памяти.

«Наша компания обладает многолетней экспертизой по развертыванию виртуализированных рабочих мест. Сегодня мы можем однозначно сказать, что с технологической точки зрения нет препятствий для перевода CAD/CAM- и других ресурсоемких пользовательских систем на VDI-инфраструктуру. Использование VDI позволяет гибко распределять централизованные вычислительные ресурсы, в том числе и ресурсы, предоставляемые GPU-ускорителями. При таком подходе развертывать и администрировать новые рабочие места существенно проще и дешевле по сравнению с классическим методом, когда каждому сотруднику выделяется своя локальная рабочая станция. Таким образом, консолидированная ИТ-инфраструктура предприятия позволяет организовать работу сотрудника любого профиля, подготовив ему соответствующее АРМ», ‒ сказал Андрей Коновалов, начальник отдела виртуализации компании «Инфосистемы Джет».

Компания «Инфосистемы Джет» уже выполнила несколько пилотных внедрений графических ускорителей Nvidia в виртуализированной инфраструктуре предприятий авиационной промышленности, оборонного комплекса, ТЭК. Также реализован проект с применением вычислителей Nvidia Tesla (ранее – платформа GRID) в среде VDI для разгрузки центральных процессоров при обработке больших объемов видеоконтента. Это еще один вариант использования возможностей графических ускорителей в ИТ-инфраструктуре организаций.

Графические ускорители Nvidia сертифицированы производителями Enterprise- и commodity-оборудования. В линейке вендора представлены решения как для ресурсоемких приложений, так и для типовых графических и мультимедийных систем, с которыми одновременно работает большое количество пользователей.