Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora

Компания Fujitsu реализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные сведения. Об этом CNews сообщили в Fujitsu.

Как известно, современные компании стремятся использовать максимальное количество источников для получения больших данных. При этом они вынуждены обрабатывать огромные объемы информации. Так, например, во время соревнований «Формулы-1» каждую секунду спортивными автомобилями создается не менее 1 ГБ данных, тогда как в результате работы датчиков современных реактивных двигателей каждую секунду выдается порядка 10 ГБ. Независимо от источника, данные имеют практическое значение для бизнеса только тогда, когда могут быть эффективно и оперативно проанализированы для своевременного принятия решений, подчеркнули в компании.

Для того чтобы управлять таким большим объемом информации с минимальными финансовыми затратами, предприятия могут использовать платформу SAP HANA для быстрой обработки структурированного потока данных и платформу Hadoop для неструктурированных больших данных. Система SAP HANA Vora позволяет компаниям объединить SAP HANA и Hadoop для работы с обоими типами данных. SAP HANA Vora — это решение для распределенных вычислений в оперативной памяти, которое использует среду исполнения Apache Spark для интерактивного анализа корпоративных данных и данных Hadoop. Оно объединяет систему обработки запросов в оперативной памяти и целый набор мощных функций, включая графовую базу данных в оперативной памяти для анализа в реальном времени и анализа временных рядов.

Интегрированные системы Primeflex снижают избыточную сложность и риски, связанные с развертыванием проектов на основе больших данных, и позволяют компаниям быстрее извлечь полезную информацию. Они представляют собой предварительно интегрированные и протестированные полноценные решения, включающие в себя серверы, СХД, сетевые и программные компоненты. Fujitsu сотрудничала с SAP для того, чтобы оптимизировать интегрированные системы Primeflex for Hadoop для поддержки SAP HANA Vora.

Как и при использовании всех систем Primeflex, заказчики получают профессиональные сервисы Fujitsu по планированию, развертыванию и интеграции. Это позволяет гарантировать легкое внедрение комплекса в любые имеющиеся у компаний среды и оперативный ввод в эксплуатацию, отметили в компании. Fujitsu также предлагает консультации по работе с большими данными и аналитикой в дополнение к сервисам интеграции и технического обслуживания.

Системы Primeflex for Hadoop, оптимизированные для SAP HANA Vora, изначально будут доступны в Европе. Их можно приобрести как непосредственно у компании Fujitsu, так и у отдельных партнеров по продажам. Стоимость зависит от конфигурации и количества узлов. Лицензии на SAP HANA Vora приобретаются отдельно.

Линейка Fujitsu Primeflex включает полностью интегрированные и протестированные системы, предназначенные для различных сценариев использования. Все системы Primeflex включают в себя серверы, СХД, сетевые и программные компоненты для того, чтобы компании могли снизить расходы при создании инфраструктур ЦОД, указали в Fujitsu.