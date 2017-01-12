D-Link представила новую серию оборудования OMNA для «умного дома»

D-Link в рамках прошедшей в Лас-Вегасе международной выставки потребительской электроники CES 2017 анонсировала серию оборудования для «умного дома» OMNA с поддержкой платформы домашней автоматизации Apple HomeKit. Как рассказали CNews в компании, сертифицированная в соответствии с требованиям Apple HomeKit Full HD-камера серии OMNA DSH-C310 с углом обзора 180°, позволяет обладателям iPhone, iPad и Apple Watch всегда быть в курсе происходящего у них дома.

DSH-C310 полностью соответствует современным требованиям к устройствам такого класса, обладает широким углом обзора, Full HD-разрешением, может работать в условиях ограниченной освещенности, обеспечивает отправку мгновенных уведомлений при обнаружении движения, двустороннюю передачу звука и возможность записи на microSDXC-карту емкостью до 128 ГБ. Инновационный дизайн камеры в сочетании с использованием высококачественных материалов корпуса позволяет ей органично вписаться в многообразие интерьеров современных коттеджей и квартир.

Технологическая платформа Apple HomeKit обеспечивает взаимодействие «умных» домашних устройств между собой и управление ими с Apple Watch и iPhone, iPad или iPod touch под управлением iOS 10 и старше. Можно удаленно контролировать все «умные» устройства с помощью Apple TV 4-го поколения и Siri, зайдя в iCloud под своим Apple ID.

«Компания D-Link всегда руководствовалась принципом – инновации должны быть простыми и доступными уже сейчас. Сотрудничество с одним из ведущих новаторов нашего времени компанией Apple позволит нам создать по-настоящему знаковый для IT-индустрии продукт», – отметил директор по маркетингу компании D-Link Сергей Васюк.