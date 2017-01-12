CorpSoft24 внедрила систему бюджетного управления в «Русклимате»

Компания CorpSoft24 («Корп Софт») завершила проект для торгово-производственного холдинга «Русклимат» (производственный кластер) по настройке, разработке и вводу в эксплуатацию системы бюджетного управления на базе программного обеспечения «1С:Консолидация 8 Проф». Об этом CNews сообщили в CorpSoft24.

В соответствии с задачами проекта специалистам CorpSoft24 было необходимо разработать и внедрить автоматизированную систему, предназначенную для комплексного информационно-аналитического обеспечения следующих бизнес-процессов: формирование бюджетов (БДР, БДДС, упрощенный баланс) — регистрация плановых данных, согласование, консолидация бюджетов производственных предприятий в общекорпоративный бюджет предприятий производственного кластера; регистрация плановых данных; разработка маршрутов согласования бюджетов; консолидация бюджетов производственых предприятий в общекорпоративный бюджет предприятий производственного кластера; автоматизация процессов загрузки данных бухгалтерского учета из внешних информационных баз на базе ПО «1С:УПП»; план-фактный анализ полученных данных; автоматизация процесса казначейства в части управления заявками на поступление и расход денежных средств для предприятий производственного кластера.

Система автоматизации, разработанная специалистами CorpSoft24, имеет возможность модификации и обладает адаптивными свойствами к изменению структуры организации. При разработке системы была учтена возможность тиражирования данного решения в другие подразделения и организации холдинга, а также возможность увеличения количества пользователей из числа сотрудников автоматизируемых подразделений, после завершения работ по разработке системы.

В результате внедрения системы бюджетного управления сотрудники финансовых служб торгово-производственного холдинга «Русклимат» получили автоматизированную систему бюджетного управления, которая позволила объединить финансовые показатели производственных предприятий холдинга в мастер бюджеты. Автоматический подъем данных из учетных систем позволил оперативно принимать решения по финансовому управлению производственными предприятиями холдинга, рассказали в CorpSoft24.

«Проект по разработке и внедрению системы бюджетного управления, выполненный силами специалистов CorpSoft24, был реализован в установленные сроки и при надлежащем уровне качества работ, — прокомментировал событие Павел Труфанов, руководитель направления развития бизнес приложений. — Порадовал профессиональный подход к делу со стороны CorpSoft24, а также открытость и внимание к пожеланиям заказчика».