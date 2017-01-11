В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole

Российский венчурный фонд Impulse VC и шведский венчурный фонд R-301 Capital объявили об инвестировании $830 тыс. в виде конвертируемого займа в итальянскую платформу маркетинга влияния Buzzoole. Как рассказали CNews в компании, полученные средства пойдут на запуск бизнеса в России, Франции, Испании и Индии, развитие продаж в Великобритании, а также усовершенствование продукта с помощью интеграции с программатик-технологией и сервисом для медийной рекламы Trading Desk.

Сервис Buzzoole представляет собой комплексную платформу маркетинга влияния, с помощью которой бренды создают кампании с агентами влияния (influencer) в любой социальной сети. Данная платформа помогает клиентам автоматизировать нативный маркетинг, достичь узнаваемости бренда естественным путем и увеличить ROI маркетинговых кампаний. В настоящее время Buzzoole сотрудничает с Unilever, Tommy Hilfiger, Mastercard, Toyota и ещё 350 клиентами по всему миру.

Для лидеров мнений стартап также запустил первую в Италии IEO (Influence Engine Optimization) платформу, которая позволяет ‘авторитетам’ оптимизировать online presence и engagement в социальных сетях. На январь 2017 г. глобальная база лидеров мнений Buzzoole насчитывает около 200 тыс. участников.

С даты основания компании в 2013 г., стартап успел стать финалистом Intel Challenge Europe, призером программы SAP Startup Focus, участником глобальной венчурной программы Global Entrepreneur Programme в Великобритании и международного инкубатора для стартапов The Unilever Foundry.

«Этот раунд инвестиций для нас очень важен, - сказал Фабрицио Перроне, CEO Buzzoole, - Маркетинг влияния был одной из главных тем прошлого года и будет оставаться трендом в 2017 году. Мы видим, что компании стали активнее использовать Consumer-to-consumer (C2C) маркетинг. В 2016 году мы запустили бизнес в Великобритании, увидели рост регистрируемых пользователей из разных стран, а также достигли выручки более 2,5 миллиона евро. Этот раунд - своего рода мост для инвестиций на раунде A, который мы планируем провести через 12-18 месяцев. Надеемся, что партнерство с фондом Impulse ускорит наш выход на российский рынок в 2017 году. Сейчас в России нет сильных игроков в нише маркетинга влияния, поэтому мы можем занять лидирующие позиции».

«Распространение рекламы через лидеров мнения достигло нового уровня и вызывает значительный интерес у профессиональных маркетологов. При этом на рынке отсутствует универсальный инструмент, позволяющий эффективно управлять данным каналом маркетинга, - отметил Валентин Судариков, инвестиционный менеджер фонда Impulse VC. - Мы считаем, что команде Buzzoole удалось заполнить пробел на рынке благодаря разработанной платформе, позволяющей брендам эффективно управлять своими коммуникациями в различных социальных медиа».