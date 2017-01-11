В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ

Роскомнадзор утвердил график работ по оценке качества услуг мобильной связи в 2017 г., которые проводят предприятия подведомственной радиочастотной службы. В 2017 г. мероприятиями по контролю качества сотовой связи будут охвачены 83 субъекта РФ, в том числе 110 городов, сообщили CNews в Роскомнадзоре.

Повторное тестирование пройдет в городах: Москва, Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Сочи, Санкт-Петербург, В. Новгород, Петрозаводск, Калининград, Псков, Мурманск, Сыктывкар, Вологда, Симферополь, Севастополь, Евпатория. Также контроль качества связи будет осуществляться во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и финальной жеребьевки чемпионата мира FIFA 2018 в Москве.

В настоящее время повторное тестирование качества услуг сотовых операторов проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Результаты будут размещены на общедоступном интернет-сайте качествосвязи.рф.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Министерством связи и массовых коммуникаций. В 2015-2016 гг. контроль качества связи был проведен в 83 городах России. Также мероприятия по оценке качества услуг мобильной связи проводились в рамках подготовки и проведения крупных спортивных и общественно-значимых мероприятий: этапа Чемпионата мира F1A «Формула 1» в Сочи, Чемпионата мира по хоккею 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге, жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани в ноябре 2016 г., Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва. Результаты оценки использовались операторами связи для оптимизации качества услуг сотовой связи в местах проведения мероприятий.