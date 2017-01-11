«Пулково Карго» внедрил систему управления потоками грузов Neuroniq

Грузовой терминал «Пулково» выполнил внедрение электронной системы маршрутизации грузов Neuroniq. Разработчик продукта — компания «Технологии Будущего» — предложила решение, учитывающее целый ряд факторов: текущий грузопоток терминала (80 тонн груза, 200 рейсов в сутки), недостатки существующей системы автоматизации, условия эксплуатации аппаратного комплекса, «узкие места» складских процессов, практику приоритезации клиентов и грузов и др. Об этом CNews сообщили в «Технологиях Будущего».

В ходе проекта был реализован функционал, позволяющий маршрутизировать в онлайн-режиме клиентов и грузы, различными способами информировать участников процесса о движении груза по маршруту и изменении его статуса в системе, дифференцировать клиентские потоки и типы/классы грузов, интегрировать в единую среду обслуживания клиентскую зону и склад.

Аппаратная составляющая проекта реализована на базе оборудования российского производства, адаптированного к условиям объекта. Обеспечено взаимодействие с уже имеющимся у заказчика оборудованием, что дало возможность оптимально использовать действующую ИТ-инфраструктуру и снизить затраты, указали в компании. В рамках системы предусмотрен встроенный инструментарий технической поддержки, с помощью которого осуществляется круглосуточный мониторинг работоспособности компонентов комплекса, что повышает надежность системы и сокращает сроки реагирования на инциденты.

По словам представителей «Технологий Будущего», ожидаемый эффект от внедрения логистической системы — сокращение временных затрат на складские операции минимум на 15%, снижение пиковых нагрузок за счет оптимального распределения потоков, сокращение времени пребывания клиентского транспорта на территории терминала минимум на 20%.