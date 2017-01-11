 

Inoventica реструктурировала активы

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, Текст: Татьяна Короткова

Головная компания группы Inoventica — «Коммуникации для инноваций» — объявила о приобретении 10% собственных акций.

Как рассказали CNews в Inoventica, на очередном заседании совета директоров головной компании, которое состоялось 15 декабря 2016 г., было принято решение о приобретении 10% уставного капитала (100 тыс. акций) «Коммуникации для инноваций» у единственного акционера — компании «Региональная инициатива».

19 декабря 2016 г., на основании утвержденного отчета об итогах предъявления акционером заявления о продаже принадлежащих ему акций, был заключен договор о приобретении акций на баланс «Коммуникаций для инноваций».

Как отмечается, решение о приобретении головной компанией Inoventica 10% собственных акций было принято в рамках программы управления внутренним долгом.

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