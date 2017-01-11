DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013

Компания DataLine, провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе дата-центров уровня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердила, что система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) компании соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013, сообщили CNews в DataLine.

Аудит проводился в отношении следующих услуг: размещение оборудования (colocation); аренда виртуальных вычислительных ресурсов (IaaS); почтовый хостинг; защита от сетевых атак; предоставление доступа в интернет, выделенных каналов связи; администрирование ОС, баз данных, сетевого оборудования.

«Информационная безопасность, соответствующая основным мировым стандартам, — ключевой аспект качества наших услуг, — рассказал генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. — Для клиентов, особенно финансовых организаций, важно, чтобы наши политики информационной безопасности отвечали требованиям ISO/IEC 27001».

Как отметили в компании, сертификация на соответствие стандарту происходит по трехлетнему циклу: 1 год — первичный сертификационный аудит; 2-3 годы — надзорные аудиты, которые подтверждают выполнение требований стандарта. Первый свой сертификат DataLine получила в 2012 г.