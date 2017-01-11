Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»

Cognitive Technologies объявила о реализации новой функциональности на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из отличительных возможностей разработанной системы является реализация жизненного цикла заключения договора, в полном в соответствии с регламентами, установленными НК «Роснефть».

Андрей Черногоров, генеральный директор Cognitive Technologies, отметил: «Жизненный цикл заключения договоров представляет собой процесс, имеющий несколько фаз согласования и учитывающий такие особенности, как сложный состав ролей для пользователей – участников процесса, соблюдение требований к файлам, включая их формат и т.д.»

Разработанный функционал электронного договора интегрирован с внутренней корпоративной информационной системой НК «Роснефть». Конечным результатом проекта является подписанный сторонами на ЭТП договор, который является юридически значимым и полностью соответствует стандартам «Роснефти». При этом использование расширенной электронной подписи позволяет предъявлять договор в электронном виде в налоговых органах, судебных инстанциях.

Внедрение системы позволяет как заказчику, так и участникам торговых процедур серьезно снизить трудозатраты на обработку документации при заключении договоров, которая, как правило, требовала значительных ресурсов на проведение таких ручных операций как сканирование подписанных документов (учитывая специфику отрасли, объемы используемой документации могли исчисляться сотнями страниц).

Функционал электронного договора позволил повысить оперативность при согласовании и подписании договоров, а также минимизировать риски так называемого человеческого фактора.

«Практически по всем крупным проектам, реализованным нашей компанией в последнее время, мы получаем новое развитие. Проект, выполненный нами для ПАО «НК «Роснефть» является очередным тому подтверждением. Это происходит во многом, благодаря использованию нами модели открытого ПО, коммерческая дееспособность которой в разы выше, чем у лицензионной», сказал Андрей Черногоров.