Абоненты столичного «Мегафона» в новогоднюю ночь скачали 546 ТБ данных

«Мегафон» представил данные об активности столичных абонентов оператора в новогоднюю ночь. Как рассказали CNews в компании, жители столицы продемонстрировали интернет-активность и скачали почти на 60% больше данных, чем в прошлую новогоднюю ночь.

В течение праздничной ночи с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. абоненты оператора скачали 546 ТБ данных, которые эквивалентны 27 000 blu-ray дискам с кинофильмом «Ирония судьбы» на каждом. Как и в предыдущую новогоднюю ночь, основной прирост показателей пришёлся на мобильный трафик в сети 4G.

Более 59 млн минут проговорили клиенты оператора за новогоднюю ночь, что составляет более 112 лет разговоров или, например, почти 17 млн новогодних обращений президента Российской Федерации. Длительность каждого разговора при этом сохраняется на уровне предыдущих новогодних праздников — в среднем 2-3 минуты.

1 258 445 страниц текста – более 12 500 экземпляров книги Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» - примерная иллюстрация количества контента, отправленного абонентами столичного «Мегафона» в коротких текстовых смс-сообщениях.

«В новогоднюю ночь «Мегафон» наглядно продемонстрировал, что значит быть по-настоящему рядом: наши абоненты сделали более 25,5 миллионов звонков и написали более 32 миллионов SMS- сообщений, – отмечает Евгений Новосёлов, директор по инфраструктуре столичного «Мегафона». - Нагрузка на сеть в этот день выросла на 53% по сравнению с обычными днями. Но, благодаря заранее проведённым подготовительным работам на сети, наши абоненты не почувствовали никаких перегрузок в течение всей новогодней ночи и миллионы поздравлений были успешно доставлены их родным, коллегам и друзьям».