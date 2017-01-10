В Ростовской области стартует проект по созданию архива для хранения подлинников электронных документов

В Ростовской области в 2017 г. стартует проект «Электронный архив». Целью данного проекта является создание первого в России архива, в котором будут храниться как традиционные бумажные, так и подлинники электронных документов, сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС).

Разработчиком программных решений для реализации пилотного проекта являются «Электронные Офисные Системы». Сформированная в рамках проекта база данных будет комплектоваться прежде всего документами органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области.

Задачи и основные этапы реализации проекта обсуждались на рабочем совещании, состоявшемся 22 декабря 2016 г. В нем принимали участие представители Министерства информационных технологий и связи и Комитета по управлению архивным делом Ростовской области, а также администрации г. Волгодонска. Компания ЭОС представила здесь свою концепцию построения «электронного архива», реализующего возможность комплектования архивных учреждений области электронными документами для последующего их хранения, учета и использования уже в статусе архивных документов. Концепцией также предусмотрена возможность удаленного доступа к архиву вне зависимости от местонахождения пользователя (он может находиться как на территории области, так и за ее пределами). Система будет поддерживать учет традиционных (бумажных) архивных документов и иметь весь необходимый аналитический функционал в соответствии с требованиями Росархива.

Первый этап пилотного проекта стартует в 2017 г. На этой стадии компанией ЭОС будут предложены программные продукты, обеспечивающие решение поставленных задач. Затем начнется тестирование системы, по результатам которого будут определены сроки внедрения и запуска в эксплуатацию.

«Важность данного проекта для всей системы органов государственной власти и местного самоуправления России сложно переоценить, — считают в ЭОС. — В настоящее время ни одно учреждение не имеет архива, в котором электронные документы хранятся и используются в качестве подлинников, так как на долговременное хранение передаются только бумажные экземпляры. В случае успешной реализации пилотного проекта опыт Ростовской области можно будет распространить на любые государственные структуры».

По информации компании, в Ростовской области реализуется масштабный проект по автоматизации органов государственной власти на базе СЭД «Дело» компании ЭОС. Проект охватывает все региональные органы исполнительной власти и муниципальные образования. Также Ростовская область является одним из первых регионов, подключившихся к федеральной системе межведомственного электронного документооборота.