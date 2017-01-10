«Кэшофф Лаб» расширила функциональность системы ДБО для ВБРР

Компания «Кэшофф Лаб», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», расширила функциональность системы дистанционного банковского обслуживания Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Отныне клиента банка, имеющие карту «Семейная команда» сети АЗС «Роснефть» и ТНК, могут контролировать накопленные и полученные баллы по программе лояльности в интернет-банкинге и в мобильном приложении ВБРР, сообщили CNews в «Сколково».

Благодаря новой функциональности клиенты ВБРР могут подключить бонусный счет карты «Семейная команда» непосредственно в своем интернет-банкинге или в мобильном приложении. Это позволяет просматривать актуальную информацию по бонусному счету «Семейной команды», не заходя в личный кабинет программы лояльности.

По словам представителей «Кэшофф Лаб», интеллектуальная система Cashoff расширяет возможности для оптимизации обслуживания клиентов, тем самым предоставляя банкам и партнерам новые возможности для использования сервиса рекомендаций и интеллектуальных советов. Таким образом, «умные советы» помогают клиентам ВБРР планировать будущие покупки, а также экономить за счет акций, скидок, получения cash-back с сегментацией как по магазинам, так и по приобретаемым товарам и услугам.

«Нам приятно работать с таким банком, как ВБРР, потому что у банка амбициозные цели развития и гармоничное взаимодействие с партнерами. На данный момент функциональность подключения карты “Семейная команда” является эксклюзивной для банка ВБРР», — заявил Дмитрий Горьков, генеральный директор «Кэшофф Лаб».

«В 2016 году Cashoff зафиксировал свою позицию на банковском рынке не только за счет расширения своих партнеров, но и за счет совершенствования возможностей для текущих клиентов, с которыми сервис давно сотрудничает», — отметил Павел Новиков, директор центра FinTech & Blockchain фонда «Сколково».