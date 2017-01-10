Alitalia защитилась от интернет-мошенничества с помощью Experian

Компания Alitalia, итальянский авиаперевозчик, выбрала платформу FraudNet для предотвращения угрозы интернет-мошенничества. Платформа предоставлена компанией Experian, игроком рынка информационных услуг. Такое сотрудничество позволит путешественникам покупать билеты через интернет, не испытывая опасений за сохранность своих средств, без задержек и неудобств, сообщили CNews в Experian.

По словам представителей компании, платформа Experian по противодействию мошенничеству работает на двух уровнях. Во-первых, она помогает выявлять мошенничество, что означает снижение издержек и повышение экономической эффективности. Во-вторых, решение FraudNet облегчает жизнь добросовестным клиентам, изучая данные их профиля и сведения об используемых ими устройствах. FraudNet не требует обременительных проверок, прерывающих процесс покупки, и имеет низкий процент ложноположительных результатов.

«Благодаря значимому партнерству с Experian Alitalia повышает безопасность своего электронного бизнеса и укрепляет позиции в области предотвращения мошенничества в авиации. Важно, что защита компании и пассажиров не создает неудобств для клиентов», — заявил Стефано Зиредду, директор по безопасности, Alitalia.

Платформа FraudNet анализирует поведение пользователей и блокирует мошенников, позволяя добропорядочным клиентам совершать покупки без задержек и затруднений. Fraudnet выявляет необычное поведение пользователей на основании известного исторического контекста для конкретного счета и данных об устройстве: например, определяет обманщиков, многократно использующих данные или разные счета с одного и того же устройства, пояснили в Experian.

«Мы гордимся достигнутым соглашением с итальянской маркой Alitalia. Выбранное решение — это интеллектуальная система точного выявления мошенничества с обеспечением удобства для клиента при использовании цифровых каналов связи, что является одним из ключевых факторов успеха для сервисной компании. Fraudnet изучает, анализирует и предотвращает мошенничество в режиме реального времени. Это особенно важно в периоды большого покупательского спроса, когда компании более уязвимы для мошеннических атак», — подчеркнул Анджело Падовани, управляющий директор Experian Italia Spa.

Компания Experian оказывала содействие Alitalia по внедрению платформы FraudNet и давала рекомендации по ее адаптации к специфической среде авиаперевозчика для обеспечения роста электронного бизнеса авиакомпании.

FraudNet дает возможность управлять списками желательных и нежелательных клиентов и устройств («белые» и «черные» списки). Так, например, если установлено, что с определенного устройства инициируются мошеннические транзакции, такое устройство заносится в «черный» список, и все прочие запросы с него блокируются. При этом в разных отраслях экономики существуют различные потребности и модели рисков, поэтому Experian сформировала списки и конкретные правила для каждой такой отрасли с целью дополнительной защиты.

И, наконец, FraudNet предоставляет ряд общесистемных отчетов и отчетов по требованию, включая настраиваемые отчеты, а также осуществляет сбор данных (о событиях, устройствах, обогащенных данных и уточненных сведений о рисках), предоставляемых для непосредственного использования компьютерными системами, при полной конфиденциальности, для дальнейшего анализа внутренними инструментами бизнес-аналитики.