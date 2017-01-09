Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов

Компания Positive Technologies обновила некоммерческую образовательную программу Positive Education. Компания бесплатно предоставит вузам два новых продукта, свежие методические материалы, практические работы с разбором реальных инцидентов. Кроме того, исследовательский центр компании поддержит студентов и аспирантов, работающих над дипломными и научными работами в области ИБ, сообщили CNews в Positive Technologies.

«В информационной безопасности дефицит кадров ощущается даже острее, нежели в смежных областях ИТ, — заявил заместитель директора по обучению и сертификации Positive Technologies Михаил Савельев. — По разным оценкам, сейчас в мире есть потребность в 1-1,5 млн таких специалистов. Но готов ли вчерашний студент защищать ИТ-систему предприятия? К сожалению, на практике основной багаж знаний, полученных в вузе, часто остается невостребованным. Новые угрозы и технологии защиты появляются очень быстро, а учебные пособия и оборудование в вузах устаревают. Наша цель — максимально сократить этот разрыв».

С 2017 г. вузы смогут бесплатно установить и использовать как в защитных, так и в обучающих целях межсетевой экран прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенный для защиты корпоративных веб-порталов. Российский продукт класса Web Application Firewall (WAF) позволит студентам изучать различные вектора атак на веб-приложения и практические способы защиты онлайн-инфраструктуры.

Учебные заведения смогут также бесплатно устанавливать MaxPatrol SIEM для получения навыков выявления инцидентов информационной безопасности в крупных ИТ-инфраструктурах. Слушатели узнают, как обеспечить сбор и анализ информации обо всех активах и событиях в ИТ-инфраструктуре в режиме реального времени, автоматически генерировать правила корреляции, работать с инцидентами на самых ранних стадиях и принимать превентивные меры для защиты.

Как и раньше, Positive Technologies предоставляет вузам систему контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8 и сканер уязвимостей XSpider. Традиционно продукты будут поставляться вместе с обучающими материалами, которые помогут интегрировать системы в образовательный процесс. Компания оказывает методическую помощь во внедрении всех компонентов в образовательный процесс, предоставляет техническую поддержку и обновления для своих продуктов, а также демо-стенды, эмулирующие типовые информационные системы.

Помимо этого, в рамках Positive Education будет проходить серия бесплатных вебинаров по актуальным вопросам информационной безопасности, а также лабораторные практикумы по инструментальному анализу защищенности, тестированию на проникновение, анализу безопасности веб-приложений и анализу защищенности ДБО.

«Изучать что-либо лишь в теории скучно. В Positive Technologies ежегодно проводятся масштабные исследования безопасности телекоммуникационных сетей, IoT, АСУ ТП, банкоматов и прочих, самых разнообразных систем и инфраструктур. Мы знаем главные проблемы критически важных активов и готовы поделиться наиболее острыми темы для дипломных работ студентов и исследований аспирантов. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы по результатам обучения студенты смогли получить сертификаты специалистов в области защиты информации, и тестируем практику стажировки студентов и курирования их дипломных работ экспертами компании», — отметил Михаил Савельев.

Программа Positive Education стартовала в 2012 г. Сегодня в ней участвуют такие учебные заведения России, как МГУ, МИФИ, МГТУ, МАТИ, СПбГЭУ, НГУ, ДВФУ, ОмГТУ, ТУСУР, ХИИК и другие. Подключиться к программе может любой вуз, причем даже тот, в котором нет специализированной кафедры по информационной безопасности. Сами студенты не могут внести свой вуз в число участников, но могут найти хотя бы одного инициативного преподавателя и донести до него плюсы участия в инициативе. Для самого учебного заведения это бесплатно, нужно только подать заявку и заполнить несколько документов — в них указано, что передаваемый софт будет использоваться на законных условиях, пояснили в компании.