Электронная торговая площадка B2B-Center оптимизировала облачный сервис «Мои поставщики» для крупных холдингов с разветвленной иерархической структурой. Приложение работает на основе данных площадки и позволяет компаниям-заказчикам управлять информацией об участниках их торговых процедур, сообщили CNews в B2B-Center.

Так, специалисты закупочных подразделений предприятий, входящих в одну группу, получили возможность вести единый реестр поставщиков холдинга, анализировать данные по всей группе компаний и отдельным «дочкам», а также формировать списки неблагонадежных и проверенных поставщиков по различным направлениям.

Специалисты головной организации могут стандартизировать теги поставщиков для всего холдинга, что позволяет избегать дублирования и двойного учета, а также рекомендовать дочерним предприятиям добросовестных поставщиков. Соответственно, специалисты дочерних компании могут пользоваться общей базой тегов и реестром неблагонадежных поставщиков, а также комментариями и файлами, загруженными коллегами из других предприятий группы.

«Интеграция сервиса с нашей площадкой дает возможность в несколько кликов приглашать проверенных поставщиков в закупочные процедуры заказчика, — рассказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. — А единая база информации позволяет уточнять необходимые данные по контрагенту без лишних согласований, переписок и звонков, что значительно упрощает работу закупочных подразделений и выбор победителей в новых торговых процедурах».

Приложение «Мои поставщики» позволяет хранить любые данные о контрагентах, вести с ними совместную работу, группировать и фильтровать их по произвольным признакам, а также формировать актуальные статистические сводки.