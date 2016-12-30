Smart Engines и SMTDP Tech представили решение для распознавания поддельных документов

Smart Engines и SMTDP Tech, российские разработчики технологий процессинга изображений и глубокого машинного обучения, объявили о начале сотрудничества в области создания и продвижения совместного решения по распознаванию идентификационных документов и выявлению подделок. Как рассказали CNews в компании, задача партнерства Smart Engines и SMTDP Tech предоставить заказчикам удобные и экономически выгодные сервисы автоматического ввода данных из документов и проведения необходимого комплекса проверок в соответствии с требованиями регуляторов. Новый 2017 год ознаменован ужесточением стандартов работы для организаций финтеха и введением особых нормативов верификации клиентов в России и мире.

«Кооперация компаний позволит объединить наши практики и иметь возможность намного продуктивнее вместе обсуждать запросы рынка и предлагать оптимальное решение для клиентов. Кроме этого коллеги из Smart Engines умеют решать крайне сложные алгоритмические задачи по запросу клиентов», – сказал генеральный директор SMTDP Tech Андрей Северюхин.

На текущий момент компании ведут работы по интеграции технологий и созданию совместного продукта, решающего задачи распознавания документов и включающего элементы защиты от мошенничества, для российских и международных организаций финансового сектора, сферы авиаперевозок и шеринговой экономики.

«Выявление различного типа подделок в процессе ввода документов, удостоверяющих личность, как и оперативная проверка распознанных данных по различным базам – достаточно сформированная потребность на рынке, – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. – Опыт компании SMTDP Tech позволит нам расширить сферу применения наших базовых технологий распознавания документов и увеличить эффективность их использования заказчиками».

Возможности создаваемого решения включают функционал распознавания удостоверяющих документов на мобильных и серверных платформах, а также определение подделок документов на фотографиях и скан-копиях. Его задача – сигнализировать сотруднику компании, что полученный документ является поддельным или что его хозяин находится в списке террористов или ином санкционном списке или что денежная операция может нести риски для компании, куда пришел такой клиент. Заказчикам оно будет доступно в виде самостоятельного продукта с возможностью его интеграции в специализированные AML/KYC (Anti-money laundering и Know your client) системы.

Комментируя начало сотрудничества, инвестор проекта SMTDP Tech бывший вице-президент «ВКонтакте» и сооснователь BlackMoon, Илья Перекопский отметил: «Потенциал для работы с зарубежным финтехом у ребят колоссальный. Спрос на подобный комплекс формируют тысячи компаний по всему миру, деятельность которых связана с финансовыми операциями, а значит и с верификацией клиентов. Простой пример: мы в BlackMoon сейчас запускаем такое направление, как факторинг мобильных разработчиков, и заинтересованы в совместном решении Smart Engines и SMTDP Tech».