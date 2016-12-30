Samsung представит на CES'17 новый изогнутый монитор с технологией квантовых точек. Фото

Samsung Electronics в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2017, которая пройдет в первых числах января, планирует представить новый изогнутый монитор CH711 с технологией квантовых точек (Quantum Dot).

«Современные потребители мультимедийного контента по праву имеют чрезвычайно высокие запросы и желают ощутить эффект полного погружения, который позволит им получить максимальное удовольствие от любимых игр и фильмов, — сказал старший вице-президент подразделения Visual Display Business компании Samsung Electronics Сёджи Ким (Seoggi Kim). — Новые изогнутые мониторы Quantum Dot получили великолепный дизайн, более яркие цвета и высокую контрастность по сравнению с предшественниками. Мы с нетерпением ждем возможности представить их миру на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе».

Новый изогнутый монитор Samsung CH711 Quantum Dot отличается от предшественников более четкой картинкой. Модель будет выпускаться с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйма и появится в продаже уже в начале 2017 г.

Монитор Samsung CH711

Благодаря кривизне 1800R и сверхшироким углам обзора 178°, модель CH711 обеспечивает отличную видимость из любого положения. Эргономичный дизайн позволяет настраивать горизонтальное и вертикальное положение монитора для комфортного просмотра. Способность воспроизводить цвета, покрывающие 125% цветового пространства sRGB, и разрешение WQHD 2560х1440 точек делают монитор CH711 новым отраслевым стандартом по детализации и цветопередаче.

Монитор Samsung CH711

Дизайн CH711 превращает этот монитор в интерьера, а белый корпус аккуратно скрывает от глаз кабели, помогая поддерживать порядок на рабочем месте.