МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году

МТС сообщил о значительном росте потребления мобильного интернет-трафика в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, с января по декабрь 2016 г. объем скачанных гигабайт в регионе вырос в 1,6 раза

Топ-5 самых «качающих» городов Югры составили Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Нягань.

Общего объема трафика в Югре за 2016 г. хватило бы на просмотр более, чем 6,5 млн фильмов в HD-качестве или более тысячи лет непрерывного просмотра видео в формате высокой четкости.

Рост трафика в ХМАО-Югре стал возможным благодаря внедрению в регионе сети МТС LTE-Advanced. Мультидиапазонная сеть «четвертого поколения» сейчас действует в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Урае, Радужном, Когалыме и других населенных пунктах региона.

«4G в Югре становится все более востребованной. Возможности высокоскоростной сети активно используются и в городах, и в многочисленных поселках округа, и на месторождениях нефти и газа. Мы обеспечиваем югорчан не только сетью «четвертого поколения», но и предоставляем условия для ее использования — это тарифная линейка Smart и гаджеты с поддержкой 4G по доступным ценам в нашей рознице», — рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Евгений Пфлаумер.